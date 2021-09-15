ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم الحق الفرصة

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ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة كبيرة في شراء سيارة شانجان موديل 2022، ولكن هناك أيضاً ما يمنعهم من القيام بخطو خطوة الشراء وهو أن ثمن السيارة غالي جداً وما يحلمون به هو وجود عرض تقسيط على السيارة حتى يكون باستطاعتهم الحصول عليها دون أن يقف أمامهم أي عائق، لذلك حرصنا اليوم أن نأتي لكم ومعنا أقوى العروض وهو عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم المتميز الذي يتم البحث عنه كثيراً خلال تلك الفترة.
ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان
نقدم إليكم اليوم واحد من أقوى وأحدث عروض السيارات في المملكة السعودية بتقسيط يصل إلى 60 شهر كحد أدنى، كما من الممكن أن يتم تقسيم ثمن الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة والذي يضم الضريبة المضافة والتي تكون قيمة السيارة سنوياً، كذلك يمكن للعملاء القيام بسداد حوالي 1000 ريال سعودي لو تم تقسيط السيارة على حوالي 40 شهر فكلما تزيد قترة السداد فكلما زادت قيمة القسط، تكون السيارة بسعر 34000 ريال سعودي وعند إضافة الضريبة المضافة يصبح سعر السيارة 90 ألف ريال سعودي.مواصفات ومميزات سيارة شانجان Alsvin موديل 2022
تمتلك السيارة مجموعة من المميزات والمواصفات التي لا يمكن إيجادها في أي سيارة أخرى على الرغم من أنها أقل سعر للسيارات ومن أكثر مواصفات السيارة التالي:
- تحتوي على محرك بسعة 1.5 لتر من نوع V4.
- قوة المحرك 105 حصاناً.
- يمتلك محرك السيارة عدد من الصمامات.
- قدة توليد عزوم دوران سيارة شانجان 145 نيوتن.
- يعمل ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.
- يوجد في السيارة نظام مراقبة بضغط الهواء بعجلات السيارة.
- تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد كل 17 كيلو متر.
- تمتلك السيارة وسائل هوائية أمامية مع نظام يساعد على الثبات بالإضافة إلى وجود نظام الفرامل الذي يحد من الانغلاق.
- تأتي السيار بمظهر حديث وأنيق وجذاب يلفت الانتباه.
- تكون عجلات السيارة ذات تصميم بسيط أيضاً ,أنيق.
- مقاس عجلات السيارة 15 و14 إنش.
- تتميز سيارة شانجان بمقاعدها التي تشعر كل من يجلس عليها بالراحة وبها سندات لليد مريحة جداً وسندات للرأس مبطنة وجيوب لتخزين الأمتعة صغيرة الحجم.
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ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة كبيرة في شراء سيارة شانجان موديل 2022، ولكن هناك أيضاً ما يمنعهم من القيام بخطو خطوة الشراء وهو أن ثمن السيارة غالي جداً وما يحلمون به هو وجود عرض تقسيط على السيارة حتى يكون باستطاعتهم الحصول عليها دون أن يقف أمامهم أي عائق، لذلك حرصنا اليوم أن نأتي لكم ومعنا أقوى العروض وهو عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم المتميز الذي يتم البحث عنه كثيراً خلال تلك الفترة.
ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان
نقدم إليكم اليوم واحد من أقوى وأحدث عروض السيارات في المملكة السعودية بتقسيط يصل إلى 60 شهر كحد أدنى، كما من الممكن أن يتم تقسيم ثمن الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة والذي يضم الضريبة المضافة والتي تكون قيمة السيارة سنوياً، كذلك يمكن للعملاء القيام بسداد حوالي 1000 ريال سعودي لو تم تقسيط السيارة على حوالي 40 شهر فكلما تزيد قترة السداد فكلما زادت قيمة القسط، تكون السيارة بسعر 34000 ريال سعودي وعند إضافة الضريبة المضافة يصبح سعر السيارة 90 ألف ريال سعودي.مواصفات ومميزات سيارة شانجان Alsvin موديل 2022
تمتلك السيارة مجموعة من المميزات والمواصفات التي لا يمكن إيجادها في أي سيارة أخرى على الرغم من أنها أقل سعر للسيارات ومن أكثر مواصفات السيارة التالي:
- تحتوي على محرك بسعة 1.5 لتر من نوع V4.
- قوة المحرك 105 حصاناً.
- يمتلك محرك السيارة عدد من الصمامات.
- قدة توليد عزوم دوران سيارة شانجان 145 نيوتن.
- يعمل ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.
- يوجد في السيارة نظام مراقبة بضغط الهواء بعجلات السيارة.
- تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد كل 17 كيلو متر.
- تمتلك السيارة وسائل هوائية أمامية مع نظام يساعد على الثبات بالإضافة إلى وجود نظام الفرامل الذي يحد من الانغلاق.
- تأتي السيار بمظهر حديث وأنيق وجذاب يلفت الانتباه.
- تكون عجلات السيارة ذات تصميم بسيط أيضاً ,أنيق.
- مقاس عجلات السيارة 15 و14 إنش.
- تتميز سيارة شانجان بمقاعدها التي تشعر كل من يجلس عليها بالراحة وبها سندات لليد مريحة جداً وسندات للرأس مبطنة وجيوب لتخزين الأمتعة صغيرة الحجم.
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