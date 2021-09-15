ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم الحق الفرصة

ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة كبيرة في شراء سيارة شانجان موديل 2022، ولكن هناك أيضاً ما يمنعهم من القيام بخطو خطوة الشراء وهو أن ثمن السيارة غالي جداً وما يحلمون به هو وجود عرض تقسيط على السيارة حتى يكون باستطاعتهم الحصول عليها دون أن يقف أمامهم أي عائق، لذلك حرصنا اليوم أن نأتي لكم ومعنا أقوى العروض وهو عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم المتميز الذي يتم البحث عنه كثيراً خلال تلك الفترة.

ارخص سيارة يابانية واقوى عروض تقسيط سيارة شانجان

نقدم إليكم اليوم واحد من أقوى وأحدث عروض السيارات في المملكة السعودية بتقسيط يصل إلى 60 شهر كحد أدنى، كما من الممكن أن يتم تقسيم ثمن الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة والذي يضم الضريبة المضافة والتي تكون قيمة السيارة سنوياً، كذلك يمكن للعملاء القيام بسداد حوالي 1000 ريال سعودي لو تم تقسيط السيارة على حوالي 40 شهر فكلما تزيد قترة السداد فكلما زادت قيمة القسط، تكون السيارة بسعر 34000 ريال سعودي وعند إضافة الضريبة المضافة يصبح سعر السيارة 90 ألف ريال سعودي.

مواصفات ومميزات سيارة شانجان Alsvin موديل 2022

تمتلك السيارة مجموعة من المميزات والمواصفات التي لا يمكن إيجادها في أي سيارة أخرى على الرغم من أنها أقل سعر للسيارات ومن أكثر مواصفات السيارة التالي: