تخفيض 20% على سعر كيا ريو 2021 ستاندر ذات المحرك الاقتصادي

تخفيض 20% على سعر سيارة كيا ريو موديل 2021 فئة ستاندر ذات المحرك الاقتصادي، يعتبر طراز ريو أحد أكثر إصدارات كيا طلباً بالنسبة للعملاء داخل السعودية، حيث أنه واحد من أفضل التصميمات العملية لشركة كيا موتورز الصرح الكوري العظيم، والذي ينتظر اصداراته الكثير من مهتمي عالم السيارات كل عام. تُشكل إصدارات كيا جزء كبير من مبيعات السيارات داخل المملكة سنوياً كما ذكرنا، واليوم نقدم لكم واحد من أقوى عروض التخفيض على سعر كيا ريو موديل 2021 فئة ستاندر بنسبة تخفيض تصل إلى خمس المبلغ.

سعر ومواصفات كيا ريو 2021

يمتلك الموديل الجديد من سيارة السيدان الاقتصادية كيا ريو فئة ستاندر ماكينة 4 سلندر بسعة 1.4 لتر أي 1400 سي سي، قوة المحرك تبلغ 100 حصان مع عزم دوران 132 نيوتن.متر، القير أوتوماتيك يأتي بـ6 سرعات مع نظام دفع أمامي للسيارة. تتوفر السيارة بأقل سعر في المملكة ونسبة تخفيض تصل إلى 20% في معارض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، حيث بلغ سعر كيا ريو ستاندر 2021 حوالي 47 ألف و 150 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 58 ألف و 590 ريال بتخفيض وصل إلى خُمس السعر الأساسي.

وجهة السيارة بها إضاءة هالوجين عادية وهي الإضاءة الرئيسية لهذه الفئة من كيا ريو 2021، ويوجد بالوجهة شبك صغير يحيطه إطار مميز من الكروم يعطي شكل جذاب ومتناسق للسيارة من الأمام، تتوفر السيارة بعدة ألوان مع جنوط حديد بمقاس 15 إنش. صرفية وقود في السيارة حصلت على تقييم ممتاز تجعل كيا ريو 2021 سيارة اقتصادية من الطراز الأول، حيث يمكنك السير بإستخدام لتر واحد من بنزين 91 مسافة 17.5 كيلو متر.

كيا ريو الجديدة فئة ستاندر

تتميز كيا ريو 2021 بنوافذ أوتوماتيكية مع قفل مركزي ومقابض من الكروم، المقاعد تأتي بشكل رياضي مميز باللون الرمادي الفاتح من القماش الفاخر وداخلية مزيج بين الرمادي والأسود. مقود السيارة ثلاثي مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة مع تحكم كهربائي بالمرأة الجانبية ذو خاصية الطي، السيارة بها شاشة وسطية صغيرة تعرض المعلومات مع مسجل يدعم بلوتوث ومكيف يدوي، بالإضافة إلى إضاءة وسطية داخلية في السقف ومنافذ للشحن والطاقة وحاملات أكواب مع مساحة تخزين جيدة في كيا ريو ستاندر موديل 2021.