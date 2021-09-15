سيارات للبيع بأرخص الأسعار تشليح واسقاط لوحات لوجود مخالفات، نعرض عليكم اليوم مجموعة من السيارات المعروضة للبيع تشليح بسعر رخيص جداً على موقع حراج السعودية بسبب المخالفات. حيث تتوفر سيارة مازدا 6 موديل 2015 للبيع تشليح بسبب المخالفات متواجدة في مكة، الماكينة شبه جديدة ولكن الجير يحتاج بعض الصيانات البسيطة ونظام الحركة به أوتوماتيكي، السعر المطلوب بشكل نهائي 16 ألف ريال والممشى 450 ألف كيلو متر. تتوفر أيضاً فورد اكسبلورر موديل 2008 في الرياض للبيع تشليح لأعلى سوم، السيارة تعمل بكفاءة والماكينة تم تغييرها منذ 7 أشهر ولكن الاستمارة منتهية منذ 5 سنوات وعليها مخالفات.

سيارات للبيع تشليح بسعر رخيص

السيارة الأولى المعروضة للبيع تشليح بسبب المخالفات هي مازدا 6 موديل 2011 بجير أوتوماتيك متواجدة في أبها، السيارة فئة هاتشباك فل كامل بمقاعد جلد وممشاها 370 ألف كيلو متر، وهي تعمل بكفاءة من ناحية الماكينة ولكن الجير يوجد به نتعة في الغيارات والبودي به بعض الدقات، السيارة للبيع تشليح لوجود مخالفات. يوجد أيضاً في الرياض هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2015 فئة النص فل للبيع بسبب اسقاط لوحات بسعر سبعة آلاف ريال، الماكينة تعمل والجير كذلك وممشاها تجاوز المائتي ألف 200 ألف كيلو متر.

تتوفر سيارة سوبر بان موديل 2000 للبيع تشليح لوجود مخالفات، ماكينة السيارة تعمل بكفاءة والجير أيضاً ممشاها فقط سبعة آلاف كيلو متر ولولا المخالفات ما عرضها المالك للبيع، السيارة عليها سوم 4500 ريال وتتواجد في مكة. ويوجد أيضاً تويوتا كورولا موديل 2003 بجير عادي وممشى 300 ألف كيلو متر للبيع تشليح لوجود مخالفة، السيارة تعمل ماكينة وجير والمكيف أيضاً يعمل بكفاءة، السيارة عليها سوم 3300 ريال ومتواجدة في مكة أيضاً.

سيارات تشليح لوجود مخالفات

تواجدت أيضاً سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2009 في جدة للبيع تشليح لوجود مخالفات مرورية، السيارة حالتها ممتازة من كافة النواحي وكفاءة المحرك 88% بفحص الكمبيوتر، بالاضافة إلى ذلك تم عمل صيانات تكلفت حوالي 12 ألف ريال، والبيع فقط بسبب النزول النهائي والسيارة ما زالت عليها مخالفات، السعر النهائي سبعة آلاف ريال. متوفر أيضاً نيسان نافارا موديل 2010 بجير أوتوماتيك وممشى 300 ألف ريال، السيارة معروضة للبيع تشليح في الرياض لوجود مخالفات مع الالتزام باسقاط اللوحات.

توفرت أيضاً فورد جراند ماركيز موديل 2000 بجير أوتوماتيكي للبيع تشليح في جدة، السيارة تعمل وشغالة على الشرط وتم عمل صيانة كاملة وتغيير للماكينة عام 2011، المكيف أيضاً يعمل ولكن السيارة عليها مخالفات والاستمارة منتهية منذ ثلاث سنوات، السعر النهائي أربعة آلاف ريال. وفي جدة توفرت يارس مستعمل موديل 2007 شغالة على الشرط، ولكن البيع تشليح فقط لوجود مخالفات مرورية وعليها سوم 4000 ريال.