سعر سيارة تسلا 2022 في السعودية الجديدة

سعر سيارة تسلا 2022 في السعودية ، مواصفات حصلت شركة Tesla Motors على تصنيف 5 نجوم في اختبار السلامة والاصطدام من المعهد الخارجي للسلامة على الطرق وذلك لاحتوائها على العديد من الميزات الممتازة التي تجعلها سيارة آمنة وتقنية لأن السيارة توفر نظام ملاحة والقدرة على حفظ موقع المنزل ، في حالات الطوارئ

مواصفات تسلا 2022 الجديدة

يوجد نظام فرملة أوتوماتيكي ، وتحذير من الاصطدام الأمامي ومراقبة النقطة العمياء ، ومرايا كهربائية للرؤية الخلفية ، وباب خلفي يفتح تلقائيًا تم تجهيز معظم سيارات Tesla 2022 بمحركين كهربائيين مجهزين ببطاريات ليثيوم أيون ومحرك غير متزامن ثلاثي الأطوار يمكن أن يولد 380 حصانًا.

تتمتع Tesla في عام 2022 بمدى قيادة ممتاز وأداء تسارع قوي. صديق للبيئة.

يمكن أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.

يحتوي على شاشة لمس ضخمة أمام الأرجل ، وهي عبارة عن لوحة تحكم كاملة.

في وضع الدفاع البيولوجي ، يمكنك تنفس الهواء النقي تمامًا بالاعتماد على زر التحكم في الهواء على الشاشة.

سعر سيارة تسلا 2022 في السعودية

يختلف سعر سيارة تيسلا 2022 باختلاف نوعها وطرازها ومواصفاتها وسلعها الفاخرة ، لذلك نرى أن سعر سيارة تيسلا 2022 يختلف اختلافًا كبيرًا ، لذا فإن سعر موديل 2022 تسلا في السعودية هو كالآتي باختلاف النماذج:

يبدأ سعر سيارة تسلا موديل واي بيرفورمانس من 60 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي. يبدأ سعر سيارة Tesla Model Y AWD من 50.000 دولار أمريكي ، أي حوالي 187.500 ريال سعودي. يبدأ سعر سيارة تسلا موديل Y من 39 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 146،250 ريال سعودي. سيبدأ سعر سيارة تسلا موديل Y المجهزة بنظام الدفع الرباعي من 47 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 176،250 ريال سعودي. Tesla Model X 2021 يبدأ سعرها من 304،576 ريال سعودي. سعر سيارة تسلا موديل 3 عام 2021 يبدأ من 147،017 ريال سعودي. سعر سيارة تسلا موديل S 2021 سيبدأ من 264،923 ريال سعودي. سعر سيارة تيسلا 2022 في السعودية سيارة كهربائية جديدة لأن الكثير من المواطنين في المملكة يريدون سيارة تسلا كهربائية لأنها تعتبر من السيارات ذات المواصفات الفنية الأعلى.

سيارة تسلا 2022

سيارة تيسلا 2022 لديها نسخة دفع خلفي ، ونسخة دفع رباعي الدفع الرباعي ، ونسخة عالية الأداء ، وقد قررت الشركة التوقف عن إنتاج النسخة العادية ، وتتميز السيارة بفتحة سقف بانورامية ومقاعد عالية الحصول على مساحة كافية ، مع توفيره للجميع ، كما أنه يحتوي على وظيفة الدخول والبدء بدون مفتاح ، والتي يمكنها توصيل الهاتف الذكي بسيارة بشاشة لمس كبيرة مقاس 15 بوصة يمكن استخدامها للتحكم في الوظائف المختلفة.

النسخة الأولى من الموديل Y تشبه إلى حد بعيد شقيقتها الكوبيه Tesla Model 3. فهي تتوفر على 5 ركاب أو 7 مقاعد ، ويجب تقديمها مقابل 3000 دولار إضافي.

الإصدار القياسي من أحدث سيارات تيسلا ، حيث يمكنه السير بسرعة 370 كم / ساعة بشحنة واحدة ، والتسارع من 0 إلى 96 كم / ساعة في 5.9 ثانية.

يمكن لطراز Tesla عالي الأداء Y2021 السفر 450 كيلومترًا أو 280 ميلاً بشحنة واحدة ، ويمكن أن تصل السيارة ذات المستوى الأعلى إلى تسارع 96 كم / ساعة (60 ميلاً في الساعة) من الصفر في 3.5 ثانية ، وسرعتها القصوى 241 كم / ساعة ، حوالي 150 ميلاً في الساعة.