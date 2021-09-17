تخفيض 23 % على نيسان التيما SV 2020 الإقتصادية الأفضل بين المنافسين رادار ونقط عميا

تخفيض % 23 على نيسان التيما SV 2020 الإقتصادية الأفضل بين المنافسين صاحبة المواصفات والسعر المميز، سيارة نيسان صاحبة الحجم المتوسط أصغر من ماكسيما وأكبر من سنترا، وقد حصلت السيارة على تغيير جذري من موديل 2019، سيارة سيدان بأربعة أبواب خمس ركاب، تنافس السيارة تويوتا كامري، مازدا 6، هيونداي سوناتا، كيا أوبتيما، هوندا اكورد، فورد فيوجن وشفروليه ماليبو، تخفيض % 23 على نيسان التيما SV 2020 الإقتصادية الأفضل بين المنافسين صاحبة المواصفات والسعر المميز.

تخفيض % 23 على نيسان التيما SV 2020

تتميز السيارة بمحرك 2.5 لتر 2500 سي سي 4 سلندر، قوة 180 حصان مع قير أوتوماتيك CVT ونظام الدفع أمامي، وقد انضمت فئة SV من نيسان التيما موديل 2020 إلى سلسلة تخفيضات السيارات، المُقامة الأن مع معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، لتصبح بسعر 96 ألف و 25 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 123 ألف و 625 ريال بتخفيض يتجاوز 23 % من قيمة المبلغ.

نيسان التيما 2020 فئة SV

تتميز فئة SV بفتحة سقف مع شبك أمامي ضخم يتوسطه شعار نيسان، ويحيطه إطارات ضخمة من الكروم الذي يزيد فخامة السيارة، إضاءة أمامية بالكامل LED مع جنوط مكحلة مقاس 17 إنش، مقابض كروم مع إطارات على النوافذ بالكامل من الكروم لسيارة نيسان التيما SV 2020، كما تتميز بأربعة حساسات خلفية مع عدد إثنين فتحة شكمان خلفية، شنطة متسعة جداً للسيارة مع إضاءة خلفية بالكامل LED، وعن صرفية الوقود الإقتصادية فإن قدرة البنزين تمشيك مسافة 17.6 كيلو متر بتقييم ممتاز و نوع البنزين 91.

داخلية التيما SV 2020

مفتاح السيارة بإمكانية التشغيل عن بعد مع إمكانية الدخول الذكي على الأبواب الأربعة، داخلية مزيج بين اللون الأوف وايت والاسود، فخامة رائعة للسيارة وهذه هي فئة النص فل، فتحات تكييف خلفية مع مسند وسطي و منافذ للشحن والطاقة، كرسي السائق حركة كهربائية مع زر التشغيل الذكي لسيارة نيسان التيما SV 2020، مع مزايا تجعلها الأفضل بين المنافسين ومنها زجاج كهربائي مع مرأة كهربائية وتطعيمات كاربون فايبر على الأبواب من الداخل.

مقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي، عداد الرحلات بالإضافة إلى مثبت السرعة ورادار، كما تتميز السيارة بالنقاط العمياء، كما تتميز بشاشة وسطية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع كاميرا خلفية ، منافذ للشحن والطاقة مع مسند وسطي وحاملات أكواب، إنارات داخلية للسقف مع مكيف بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مع كافة مواصفات الأمن والسلامة ، تخفيض % 23 على نيسان التيما SV 2020 الإقتصادية الأفضل بين المنافسين بمواصفات وسعر المميز.