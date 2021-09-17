ماهي السيارات التي تفضلها المرأة السعودية لكي تقوم بركوبها

الجزء الثاني من افضل السيارات الجديدة التي تناسب النساء في المملكة العربية السعودية للقيام, وقد تناولنا في الجزء الأول بعض السيارات الفاخرة والتي تحظي باهتمام عالي من قبل النساء, ونكمل في هذا الجزء باقي السيارات المميزة.

سيارة رنج روفر ايفوك

افضل أنواع السيارات الجديدة لقيادة المرأة في المملكة العربية السعودية

تتميز سيارة رنج روفر ايفوك بأنها سيارة أنيقة وبها الكثير من التكنولوجيا, كما تتميز هذه السيارة بأنها تقوم بتوفير استهلاك الوقود وذلك نظراً لأنها تتمتع بمحرك 4 سلندر بسعة 2 لتر, وترغب بعض النساء في شراء هذه السيارة لأنها تعطي انطباع عائلي أكثر وذلك بجانب كونها من أكثر السيارات التي تحظي بثقة في العالم أجمع وليس فقط داخل المملكة العربية السعودية, وتبدأ أسعار هذه السيارة داخل الأراضي السعودية بمبلغ يصل إلي 190 ألف ريال سعودي.

سيارة سوزوكي سويفت الشكل الجديدة

حيث أنها من أشيك السيارات التي ظهرت في السوق العالمي للسيارات في الفترة الأخيرة وحققت الكثير من المبيعات في جميع أنحاء العالم وذلك نظراً لسعرها المعقول وليس بالمرتفع ووجود داخلها إمكانيات وتكنولوجيا عالية الجودة, حيث تبدأ سعر هذه السيارة داخل السعودية ب 64 ألف ريال سعودي, بمحرك 1200 سي سي.

سيارة ميني كوبر

تعتبر سيارة ميني كوبر من السيارات التي يفضلها فئة الشباب أكثر سواء كان رجل أم فتيات وأيضاً أصحاب الذوق الرفيع, ويتم تفضيل هذه السيارة لأن المصممين قاموا بتصميمها لتناسب الذوق الرفيع وعلي الطراز الأوروبي, وتأتي هذه بكذا محرك علي حسب اختيار الشخص, حيث يتراوح محركات سيارة ميني كوبر ما بين 134 إلي 228 حصان, ويبدأ سعر سيارة ميني كوبر علي حسب المحرك بمبلغ 135 ألف ريال سعودي.

سيارة مازدا cx 5

نآتي هنا مع السيارة ذات الطابع الجمالي والمميز والتي ظهرت مؤخراً وتم إطلاقها من خلال شركة السيارات العالمية مازدا, والتي تم تصميمها خصيصاً لتكون من أجمل السيارات الجديدة الموجودة في السوق العالمي, وتتميز السيارة أيضاً بأنها سيارة ذات مساحة واسعة من الداخل, كما تأتي هذه السيارة بمحرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر, ليبدأ سعر هذه السيارة 78 ألف ريال سعودي.