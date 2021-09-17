احدث السيارات الخاصة بركوب النساء 2021

افضل السيارات الجديدة للسيدات للقيادة بالمملكة العربية السعودية, مع السماح للمرأة السعودية من التمكن من أنهن يسوقن السيارات لوحدهن دون الحاجة إلي وجود أي رجل معهم, فإن ذلك أدي إلي قيام الكثير من السيدات في البحث علي افضل السيارات الجديدة والتي تناسب السيدات في القيادة والتي تعكس أريحية كبيرة أثناء القيادة وتكون في نفس ذات الوقت بها أوبشن عالي في الأداء وسهولة القيادة.

سيارة مرسيدس glc

افضل السيارات الخاصة بالسيدات في المملكة العربية السعودية

نبدأ بهذه السيارة, حيث تعتبر هذه السيارة من أهم وأفضل السيارات النسائية والتي جعلتها في سنة 2017 و 2018 و 2019 بأنها السيارة النسائية الأفضل علي الإطلاق, وذلك نظراً لكثرة الرفاهية والراحة والمرونة أثناء القيادة, وتفضل اغلب النساء اقتناء هذه السيارة لما لها من ثقة في سوق السيارات, حيث تبدأ سعر هذه السيارة داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 270 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد فيجو

وهي من افضل واحسن السيارات الموجودة حالياً في سوق السيارات الجديدة والتي تتميز بأنها ذات شكل سلسل أنيق يناسب الذوق الرفيع لكثير من النساء داخل المملكة العربية السعودية, وتتميز هذه السيارة بأن الموتور الخاص بها 1500 سي سي تربو, ومن المعروف أن سيارات فورد هي احد السيارات الأمريكية والتي تحظي بالكثير من الثقة لما بها من وسائل أمان وتكنولوجيا عالية, كما يبدأ سعر هذه السيارة بمبلغ 48 ألف ريال سعودي.

سيارة سيات ليون

وهي من السيارات الحديثة والتي يحبها الكثير من النساء لأناقة شكلها وتصميمها والذي يناسب معظم النساء داخل المملكة العربية السعودية, وتأتي هذه السيارة بمحرك 1600 سي سي تربو, ويبدأ أسعار هذه السيارة بمبلغ ثلاث وتسعين ألف ريال سعودي.

سيارة فيات 500

ونأتي الآن مع السيارة التي يحبها معظم السيدات لما لها مكانه خاصة في قلوبهن نظراً لصغر حجمها والتي يتم تفضيلها بسبب سهولة قيادتها مع صغر حجمها, وتأتي سيارات فيات 500 بمحرك 1200 سي سي بقوة 69 حصان والتي تميزها أن الناقل الحركي لديها يدوي, ويبدأ سعر هذه السيارة من 70 ألف ريال سعودي علي أن يزيد السعر بزيادة قوة المحرك ونوع ناقل الحركة.