السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، دائمًا ما يكون هناك بحث بشكل مستمر من جانب عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين عن السيارات الممنوع استيرادها إلى السعودية ، وذلك يرجع إلى أن هناك امكانية تعرض صاحب السيارة للغرامة المالية في حالة استيراد هذه الأنواع، وبالتالي نجد أن البحث عن هذا الأمر لم يأت من فراغ، لذلك سنقوم بتوضيحه بشكل تفصيلي.

السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية

حددت الحكومة السعودية أن هناك عددًا من السيارات التي يمنع استيرادها ودخولها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وعلى أساس ذلك لابد أن يكون هناك التزام من جانب المواطنين بهذا الأمر، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

فمن أنواع السيارات التي يمنع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، هي سيارات السالفج أو العبارات التي تحمل نفس معنى سيارات السالفج مثل، structural damage، crash test، junk، scrap.

وعلى الجانب الأخر تم منع استيراد أي نوع من أنواع السيارات التي تم استعمالها من قبل، أو تعرضت لبعض الأعطال الفنية نتيجة تعرضها لبعض الحوادث الكبرى.

كما تم منع استيراد أي نوع من أنواع السيارات التي تستعمل لبعض الأغراض الأمنية، وتم منع استيراد أيضًا سيارات الأجرة، والسيارات التي تم تعديل أو تغيير موقدها.

وتم منع استيراد السيارات التي تستعمل وقودً لا يناسب الوقود الذي يتم استخدامه داخل الأراضي السعودية، وأي سيارة تعرضت لحادث تصادم أو غرقن فيمنع دخولها إلى المملكة العربية السعودية أيضًا.

وفرت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. رابط خاص باستعلام عن دخول السيارات للسعودية عن أنواع السيارات التي يحق. للمواطن استيرادها ودخولها إلى المملكة.

عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ومن ثم تأتي خطوة تسجيل بعض البيانات الخاصة بالسيارة.

ومن أهمها كتابة رقم الهيكل (شاسيه) السيارة.

وكتابة الفرع التابع إليه لهيئة المواصفات.

ومن بعدها يقوم صاحب السيارة باستكمال بياناته.

ثم بعدها يقوم بالنقر على أيقونة إرسال.

وبالتالي يكون قد أتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح.

الاستيراد الشخصي للسياراتاستعلام عن مركبة برقم الهيكل السعودية

وفي ختام مقالنا نكون قد أزلنا الغموض حول موضوع السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية. كما وضحنا أيضًا الطريقة المثالية للاستعلام عن السيارات قبل استيرادها بشكل إلكتروني. فهذا الأمر قد وفر الكثير على المواطنين في التعرف على أنواع السيارات التي يحق لهم استيرادها.