هوندا أميز 2022.. مواصفات ومميزات وعيوب Honda Amaze

دائمًا ما يكون هناك بحث عن أفضل سيارة من حيث تمتها بمواصفات عالية وسعر مناسب للجميع، وذلك الأمر يتوافر بصورة لافتة للنظر في سيارة هوندا أميز 2022، كعادة شركة هوندا العملاق البياني الذي عودنا جميعا على السيارات المميزة، وذلك ما سنقوم بتوضيحه بشكل مفصل في هذا المقال.

هوندا أميز 2022

وتعد السيارة اميز أحد الابداعات التي أطلقتها شركة هوندا اليابانية، والتي اضافت شركة هوندا لها العددي من الإمكانيات التي جعلتها تتفوق على الكثير من مثيلاتها في السوق.

سعر هوندا اميز

من أكثر ما يبحث عنه فئة كبرى من الناس في هذه الفترة، هو سعر الموديل الجديد لسنة 2022 لسيارة هوندا اميز، وذلك بسبب أن سعرها اختلف، وذلك يرجع إلى تطور مواصفاتها عن الموديل السابق، حيث يصل سعرها إلى حوالي 134000 جنيه مصري.

سيارة هوندا أميز تتميز بأنها لديها محرك تصل سعته إلى حوالي 1200 سي سي.

حيث يولد هذا المحرك حوالي 90 حصان.

وهذا الأمر من أهم ما تتميز به هذه السيارة، وجعلت الناس تتهافت عليها بهذا الشكل.

كما يصل عزم المحرك الخاص بها إلى 100 نيوتن وذلك للمتر الواحد فقط.

حيث يقوم بعمل حوالي 4800 دورة في الدقيقة الواحدة.

وعلى الجانب الأخر هناك يتصل هذا المحرك بناقلين مانيوال أو أوتوماتيكي.

حيث تصل سرعة المانيوال إلى 5 سرعات.

بينما يصل نسبة استهلاك سيارة هوندا أميز للوقود حوالي 5 لتر في كل 100 كيلو متر.

ومن أبرز مميزات هذه السيارة أيضًا أن لديها أنظمة أمان مثل، نظام esp، ونظام ABS.

كما يوجد بهذه السيارة كاميرا خلفية حيث تتمتع هذه الكاميرا بدقة عالية.

ولدى هذه السيارة مصابيح خلفية عالية الجودة أيضًا.

من أبرز عيوب هذه السيارة، هي أنها لا تتمتع بشكل خارجي جيد بعض الشيء.

فهذا الأمر قد يجعل الكثير من الناس لا يرغبون في شرائها بسبب أن شكلها الخارجي غير جذاب بالشكل الكافي.

كما أن لديها نظام خاص بالتحذير يتواجد في الاصطدام الأمامي لها شديد اليقظة، وهذا الأمر من أبرز عيوبها أيضًا.

وعلى الجانب الأخر، فهي لا تتمتع بضوابط عالية الجودة من المعلومات ونظم الترفيه الاختياري.

مواصفات هوندا أميزعيوب هوندا أميز

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل واضح عن كافة التفاصيل التي تخص سيارة هوندا أميز 2022، حيث عرضنا أيضًا بعض العيوب التي تظهر بهذه السيارة، لكن الذي يسود في هذه السيارة تمتعها بمواصفات يحتاجها عددًا كبيرًا من الناس، لذلك دائمًا ما نجد أن هناك بحث عليها بشكل مستمر.