لينكولن نافيجيتور 2022.. مواصفات ومميزات وعيوب Lincoln Navigator

لينكولن نافيجيتور 2022، هناك بحث بشكل متواصل ومستمر عن أهم التفاصيل الخاصة Lincoln Navigator 2022، والتي لديها شهرة كبيرة ما بين الناس بصورة لافتة للنظر، لذلك نجد أن البحث عن الموديل الجديد لم يأت من فراغ بكل تأكيد، فشرطة لينكولن من الشركات الرائدة التي كسبت ثقة العديد من العملاء، منذ نشئها عام 1917م و حتى الان، وهي احدى الشركات التابعة لشركة فورد العالمية مما يزيد ثقة عملائها فيها.

لينكولن نافيجيتور 2022

صرحت شركة لينكولن عن السيارة Lincoln Navigator 2022، العائلية رباعية الدفع والفاخرة وهى من افخم سيارة الدفع الرباعي حول العالم و أتت السيارة بإمكانيات و تقنيات ذكية و متطورة، هذا غي التصميم الاخاذ للسيارة التي الذى يجعلها تحفة فنية بكل المقاييس.

من أبرز مواصفات هذه السيارة هو تمتعها بشكل جذاب وأنيق من الداخل والخارج.

وهذا الأمر يجعل الكثير من الناس تتهافت على شراء هذا النوع من السيارة.

كما تتمتع بمساحة تحميل هائلة وهذا ما تم ملاحظته من جانب عددًا كبيرًا من الناس.

ولديها محرك قوي وسريع، حيث يوفر هذا المحرك لها مجموعة من حركات النقل الهجينة المدمجة.

كما أن لديها أنظمة تتمتع بمستوى عالي من السهولة في الاستخدام.

ولديها أيضًا أنظمة خاصة للترفيه على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والمرونة.

من أبرز عيوب سيارة لينكولن نافيجيتور، هي أنها لا تتمتع برشاقة عالية مقارنة ببعض السيارات الأخرى.

كما أن لديها رؤية أمامية وخلفية ضعيفة بعض الشيء.

فلا تتمتع بقدر كافي من الرؤية، وهذا الأمر دائمًا ما يشكو منه أصحاب هذه السيارات.

كما أن هذه السيارة لا يوجد بها وفرة في أنظمة الارتفاع الخاصة بها.

وعلى الجانب الأخر لدى هذه السيارة معالجة لينة بعض الشيء، وهذ الأمر يجعل ثقة السائق مهتزة بعض الشيء.

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة لينكولن نافيجيتور موديل سنة 2022 إلى حوالي 51 دولار أمريكي.

لكن يصل سعر لينكولن نافيجيتور دبل تربو إلى 56 دولار أمريكي.

بينما يصل سعر سيارة لينكولن نافيجيتور هايبرد إلى ما يقارب 69 دولار أمريكي.

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة لينكولن نافيجيتور موديل سنة 2022 إلى حوالي 796.000 جنيه مصري.

ويصل سعر لينكولن نافيجيتور دبل تربو إلى 872.000جنيه مصري.

بينما يصل سعر سيارة لينكولن نافيجيتور هايبرد إلى ما يقارب مليون و67 ألف جنيه مصري.

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وبالتالي نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي وواضح عن أهم المعلومات التي تخص سيارة لينكولن نافيجيتور 2022، والتي كان يبحث عنها فئة كبرى من الناس، ووجدنا أن هناك عددًا من المميزات التي جعلت هذه السيارة تحتل هذه المكانة ما بين الناس، وسردنا أيضًا سعر كل نوع خاص بهذه السيارة.