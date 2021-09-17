هيونداي إلنترا N الرياضية الجديدة.. مواصفات ومميزات وعيوب وسعر Hyundai Elantra N Line 2022

هيونداي إلنترا N الرياضية الجديدة، بعد الإعلان عن صدور موديل جديد لسيارة هيونداي إلنترا، فنجد أن هناك رغبة كبيرة من جانب عددًا كبيرًا من الناس للوصول إلى كافة التفاصيل التي تخص السيارة النترا N Line 2022 ، من حيث مواصفاتها وعيوبها، كما سنقوم بتوضيح سعرها أيضًا في هذا المقال.

هيونداي إلنترا N الرياضية الجديدة

أعلنت شركة إلنترا العملاق الكوري عن السيارة إلنترا N Line 2022، الجيدة و المميزة و هي من فئة السيارات السيدان المتمتعة بمواصفات مميزة و أداء فائق، و المنتظر ضهورها في السواق خلال الربع الخير من العم الجاري.

من أبرز مواصفات سيارة هيونداي إلنترا الرياضية الجديدة، هي أن لديها مخارج للعادة ضخمة بعض الشيء مقارنة بالسيارات الأخرى.

كما أن العتبات الخاصة بها يتم الرسم عليها الشعار الخاص بالسيارة، فهذا الأمر يعطي للسيار شكل جذاب بعض الشيء.

وعلى الجانب الأخر يتميز هذا النوع من السيارة بمقاعده المريحة للركاب.

كما لدى هذه المقاعد مساند ذو رأس مدمجة، فهذا الأمر يعطي للمساند شكل أنيق بعض الشيء.

كما أن هذا الموديل الجديد من سيارة هيونداي يدعم أنظمة ترفيه ومعلومات على أعلى مستوى من الكفاءة ويقومن بأكثر من وظيفة.

من اهم وظائف نظام الترفية عرض عملية ضبط الزيت ودرجات الحرارة الخاصة بالسيارة.

كما تقوم هذه الأنظمة بالكشف عن معدل ضغط الشحن.

ولدى هذه السيارة محرك تربو قوي بعض الشيء، حيث يصل سعته إلى 2 لتر.

وتصل قوته إلى ما يقارب 280 حصان.

وهذه الميزة جعلت هذه السيارة تحتل مكانة كبيرة ما بين الناس.

من أبرز عيوب هذه السيارة، هي أن ليس لديها الأنظمة الخاصة بالتوازن الإلكتروني للسيارة، مثل نظام ESP.

ولم يتواجد نظام التحكم الإلكتروني في المقاعد الأمامية.

ولايوجد كاميرا أمامية ذو رؤية جيدة.

ولم يتوافر لديها إضاءة أمامية قوية مثل باقي السيارات الأخرى.

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من أكثر الأمور التي يبحث عنها غالبية عظمى من الناس المهتمين بهذه السيارة، هو سعر النترا N 2022، حيث يصل سعر هذا النوع من السيارة إلى ما يقارب 396.000 جنيه مصري.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص سيارة هيونداي إلنترا N الرياضية الجديدة، والتي وجدنا أن هذه السيارة تتميز بمواصفات عديدة لا حصر لها جعلتها تحتل مكانة كبرى ما بين الناس، لكن هذه السيارة يتواجد بها عددًا من العيوب ولكن هذه العيوب لا تؤثر على جودتها بشكل كبير.