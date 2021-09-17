مواصفات سيارة فورد فوكس سيدان 2022 وسعر Ford Focus 2022 في السعودية

مواصفات سيارة فورد فوكس ، التقطت عدسات الصحافة التجسسية في الآونة الأخيرة سيارة فورد فوكس سيدان 2022 “فيس ليفت” وذلك بينما كان الخبراء يختبروها، وبمجرد أن ظهرت تلك الصور لم يأخذ الأمر سوى يومان لتظهر تصاميم تخيلية جديدة لها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتلك التصاميم التخيلية من تنفيذ “Kolesa”، وذلك اعتماداً على اللقطات التجسسية.

مواصفات سيارة فورد فوكس 2022

عند ظهور كل موديل جديدة من أي عربة أول شئ يخطر في بال العملاء هو التغييرات الميكانيكية للسيارة ولكن المصادر قالت أنه لن يطرأ على السيارة أي تغييرات ميكانيكية وذلك يعني أنها:

ستتوفر بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر و1.5 لتر.

كذلك محرك ديزل بسعة 1.5 لتر و2.0 لتر.

كما محرك إيكوبوست بسعة 2.3 لتر من ST.

السيارة تتميز بتصميم خارجي مُعدل صُمم خصيصاً للعربة فتتميز به فورد فوكس 2022 فيس ليفت.

السيارة تتميز بتصميم داخلي مُحدث تتميز به Ford Focus 2022 فيس ليفت يجمع بين الاناقة والسهولة والسلاسة.

مواصفات سيارة فورد فوكس 2022 من الخارج

تظهر مواصفات سيارة فورد فوكس بتصميم خارجي محدث كما ذكرنا حيث:

تحصل السيارة على مصابيح أمامية جديدة مختلفة عن نسخ عربات فوكس الأخرى “الهاتشباك والواجن”.

وذلك لأن سيارة فوكس سيدان يقال أنه سوف يتم تقديمها كسيارة “فيس ليفت”، وذلك يعني أن بعض هذه الترقيات التي تحدثنا عنها سوف تظهر في الهاتشباك والواجن بعد ذلك.

كما تشتمل المصابيح الجديدة على مصابيح نهارية LED تمت إعادة تصميمها.

أيضاً من مميزات تلك السيارة أنها تتمتع بمصد أمامي “زاوي”.

كما تتميز بشبك أمامي جديد.

كذلك في خلف سيارة فورد فوكس 2022 تظهر العربة بمصابيح خلفية LED معدلة متميزة برسومات فريدة من نوعها.

تظهر العربة بمصابيح خلفية LED معدلة متميزة برسومات فريدة من نوعها. كما نعلم فإن من تلك التكهنات فتبدو سيارة فوكس سيدان فيس ليفت في تلك التصاميم التخيلية أكثر أناقة وسلاسة من موديلها السابق، وهو ما كانت تخطط له الشركة لكي تجذب المزيد من العملاء لها.

نظام الترفيه في سيارة سيدان Ford Focus 2022

لن تختص التحديثات والتعديلات على التصميم الخارجي فقط في مواصفات سيارة فورد فوكس 2022 بل ستعم التحديثات على أجزاء أخرى أيضاً حيث :

يجب أن تجري الشركة بعض التحديثات على المقصورة.

من المتوقع أن تشتمل المقصورة على شاشة نظام ترفيهي أكبر، ولكن ليس لها تصاميم تخيلية لكي نتوقع ما يمكن أن تبدو عليه حتى الآن.

سعر فورد فوكس 2022

لم يتم تحديد سعر السيارة في المملكة العربية السعودية أو في الأسواق العالمية. وسوف يتم إعلان السعر رسميا عقب الإعلان الرسمي للسيارة. إلى الآن فهي مجرد تكهنات ولكن تابعونا لمعرفة كل جديد.

وفي النهاية أعزائي القراء نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة فورد فوكس قد نالت إعجابكم.