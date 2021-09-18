أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة لاند كروز 2021 ومميزات سيارة لاند كروز

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ومميزات سيارة لاند كورز2021، تحتل سيارة لاند كروزر المراكز المتقدمة في مبيعات

السيارات بالأسواق العالمية لم يتمتع به هذا النوع من السيارات الفخمة من العديد من المميزات، والتي لا توجد في غيرها من

أنواع السيارات الاخرى لذا يحرص العديد من الأشخاص من محبي اقتناء سيارة لاند كروزر على تملك واحدة لما اثبتته هذه

السيارة من قوة في الأداء، والمواصفات القياسية العالمية المتطورة.

نظرًا لارتفاع أسعار سيارات لاند كروزر، وعدم توافر الميزانية المتاحة لدى العديد من الأشخاص في إمكانية شراؤها نقدًا

عروض تقسيط سيارة لاند كروز 2021

قدمت العديد من المؤسسات العاملة في مجال بيع السيارات العديد من عروض التقسيط، والتي تناسب كافة العملاء في

جميع أنحاء المملكة، وإليكم بعض من هذه العروض المقدمة للعملاء.

عرض تقسيط للسيارة لاند كروزر ديزل 2021، والذي يتيح إمكانية تقسيط السيارة بالنظام الشهري بمبالغ تصل إلى أقل من 1000 ريال سعودي.

العرض متاح للأفراد فقط دون الشركات.

يتضمن العرض ميزة التمتع بالصيانة الدورية للسيارة بدون مقابل لمدة ثلاثة أعوام.

بعض عروض التقسيط الأخرى تتيح إمكانية دفع مقدم للسيارة يبلغ قيمته 50% من السعر الأصلي للسيارة مع إمكانية تقسيط باقي السعر على أقساط يتم الاتفاق عليها بموجب العقد المبرم بين الشركة، والعميل تصل مدة هذه الأقساط حتى 60 شهر.

تحتوي السيارة على العديد من المميزات التي تجعلها في مقدمة السيارات ذات القيمة العالمية، وإليكم بعض هذه المميزات.

المحرك العملاق للسيارة نوع في في تي إي بسعة لترية تبلغ 4.5 لتر، وعدد الأسطوانة الموجودة بالمحرك 6 اسطوانات بقوة 271 حصان.

كما أن السيارة تتمتع بنظام ناقل سرعات اتوماتيكي يصل لحد 6 سرعات، وهي ميزة لا توجد في العديد من أنواع السيارات الأخرى.

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي مما يجعلها صالحة للسير في جميع الطرقات المختلفة.

تتمتع السيارة بجميع وسائل الأمان المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، والتي تعطي الراحة، والطمأنينة، ومزيد من

مميزات والكماليات سيارة لاند كروزر ديزل 2021

الثقة لقائد السيارة، ومن أهم وسائل الأمان الموجودة بالسيارة الوسائد الهوائية التي تقي من أخطار الحوادث.