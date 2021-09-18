العرض الجبار أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin موديل 2022بدون مقدم

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin موديل 2022بدون مقدم، تعد سيارة شنجان alsvin من أكثر السيارات التي يرغب الكثير في الحصول عليها ولكن لا يقدرن على ثمن السيارة الباهظ ويبحثون دائمًا عن أفضل عروض التقسيط التي تقوم بعض الشركات بتقديمها دون دفع مقدم بل ويكون قيمة القسط بالطريقة التي يريدها العميل وسوف نقدم لكم افضل عروض تقسيط السيارة.

تقدم الشركة فترة سداد للعميل تصل إلى 5 سنوات كحد أدنى.

تضمن الدفعة الأخيرة من السيارة القيمة المضافة على سعر السيارة الأصلي.

إذا تم تقسيط سيارة شانجان alsvin ثمن السيارة على 40 شهر فإن قيمة القسط الشهري تصل إلى 1000 ريال سعودي حيث كلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط.

ثمن السيارة على 40 شهر فإن قيمة القسط الشهري تصل إلى 1000 ريال سعودي حيث كلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط. سعر السيارة الأصلي 34 ألف ريال سعودي وبعد إضافة القيمة المضافة يصبح سعر السيارة 90 ألف ريال سعودي.

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان alsvinمواصفات سيارة شنجان alsvin 2022

تحتوي سيارة شنجان alsvin على الكثير من المواصفات الخاصة بها رغم سعرها القليل مقارنة مع باقي السيارات ومنها:

يعمل محرك السيارة بقوة تصل إلى 105 حصان.

يحتوي المحرك على مجموعة من الصمامات.

يعمل المحرك بسعة تصل إلى 1.5 لتر وهونوع V4.

يعمل ناقل الحركة داخل السيارة بنظام أوتوماتيكي.

تحتوي السيارة على نظام مراقبة عجلات السيارة وضغط الهواء بها.

يبلغ عزم دوران السيارة إلى 145 نيوتن.

تستهلك السيارة مقدار واحد لتر كل 17 كيلومتر.

تحتوي سيارة شنجان alsvin 2022 على نظام هوائي داخل السيارة بالإضافة إلى نظام خاص للفرامل.

يوجد العديد من المميزات الخاصة للسيارة وتتمثل تلك المميزات فيما يلي:

تعد السيارة اقتصادية في الوقود وهي من أكثر السيارات كفاءة من ناحية الوقود.

تتميز سيارة شنجان alsvin 2022 بمظهرها وتصميمها الرائع والملفت للانتباه.

بمظهرها وتصميمها الرائع والملفت للانتباه. ومن أكثر ما يميز السيارة هو تصميم العجلات بشكل أنيق.

تتميز بصناعة المقاعد من الجلد والذي يعطي الإحساس بالراحة عند الجلوس عليه.

سندات الرأس الموجودة بها مبطنة كما تحتوي في الأبواب على جيوب وفتحات تساعد في حفظ الأمتعة الخاصة.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة في الطرق الوعرة.

تتميز بوجود نظام الفرامل مانع للانغلاق.

مميزات سيارة شنجان alsvin 2022