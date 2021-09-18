ارخص عروض تقسيط سيارة شانجان “السفن” Changan ALSVIN 2022 الجديدة اعلى فئه في السعودية

ارخص عروض تقسيط سيارة شانجان “السفن” Changan ALSVIN 2022 الجديدة تتنوع الشركات التي تقدم سيارات شانجان من موديل 2022 داخل المملكة العربية السعودية والتي تمكن المواطن السعودي من الحصول على سيارة شانجان بأبسط التسهيلات الممكنة حيث تجذب السيارة العديد من المواطنين بفضل التقنيات الحديثة والمزايا المتواجدة بداخلها والتي تجعل المواطنين راغبين في معرفة تفاصيل تحويل الأقساط الشهرية والتي تتنوع ومن بين أشهر الشركات التي تقدم عروض على السيارة وهي شركة الراية وشركة المجدوعي والتي نذكر من بينهم شركة المجدوعي وأهم تسهيلاتها في السداد من خلال الأجزاء التالية.

تقوم شركة المجدوعي بوضع العديد من العروض الخاصة بالأقساط الشهرية على مختلف أنواع السيارات المتوفرة بداخلها والتي تضم سيارات شانجان بمختلف موديلاتها المتاحة ومن بينهم الفئة الاحدث وهي شانجان السفن موديل 2022 في السوق السعودي، كما تتنوع العروض الخاصة بالاقساط في كل من الآتي.

عروض تقسيط شانجان من خلال تحويل الراتب

تستطيع القيام بالحصول على السيارة بشكل مباشرمن شركات المجدوعي من خلال تقديم أوراق تثبت إمكانية تحويل الراتب للشركة وتتميز عروض هذه النوعية من الأقساط في كل من الآتي

لن تحتاج إلى دفع أي مبالغ أولية عند تقسيط السيارة حيث تمثل الدفعة الأولى 0%،

او يمكنك دفع 50% من دفع قيمتها.

تنخفض نسب الرسوم الإدارية والتي يمكن دفعها بشكل أولى للحصول على هذه السيارة.

تصل نسبتها 0.50% من سعر السيارة الأساسي.

دفع معدل أقساط شهري منخفض نسبيًا.

تتمثل النسبة الخاصة بدفع بالدفعة الأخيرة من الأقساط بحوالي 30%.

عرض التقسيط لأطول فترة ممكنة قد تصل إلى 60 شهر كحد أقصى للسداد.

تبلغ النسب المئوية للتقديم في التأمين الخاص بالسيارة وهي 9.61%.

عرض تأجيرات السيارة بدون تحويل راتب

تستطيع القيام بالحصول على شانجان الجديدة 2022 دون الحاجة لتحويل مفردات الراتب الشهري والتي تتميز بتقديم كل من العروض والمزايا التالية