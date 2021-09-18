سيارات تويوتا وهيونداي موديلات 2019 و2020 للتنازل تقسيط بدون مقابل

سيارات تويوتا وهيونداي وغيرها موديلات 2019 و2020 للتنازل تقسيط بدون مقابل، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة مع سيارة كونا أوتوماتيك موديل 2019 التي تفضلها كثير من السيدات، السيارة بيضاء اللون من الخارج واستعمالها نظيف جداً وعدادها مسجل ممشى 67 ألف كيلو متر فقط. السيارة متاحة للتنازل أقساط بدون مقابل وبدون دفعة أخيرة على بنك الرياض، قيمة القسط الشهري يبلغ 1554 ريال وتم دفع 24 قسط ومتبقي 36 قسط. وتتوفر تويوتا كورولا أوتوماتيك بيضاء موديل 2019 للتنازل بدون مقابل تقسيط على البنك الأهلي، قراءة عداد السيارة تبلغ 230 ألف كيلو متر والبودي بحالة الوكالة، يبلغ القسط الشهري 1315 ريال تم دفع 30 قسط ومتبقي 30 قسط أيضاً.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

نستمر مع موديلات 2019 المتاحة للتنازل أقساط بدون مقابل، ولكن هذه المرة مع سيارة الدفع الأمامي هوندا اكورد EX فئة الفل الكامل. السيارة بها محرك تربو اقتصادي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ونظام الحركة أوتوماتيك. وتتميز هذه الفئة بمقاعد جلد وكاميرا خلفية وجانبية بالاضافة إلى حساسات خلفية وحساس كفرات، كما تتميز بإضاءات ليد نهارية وأنوار ليد خلفية مع فرامل ABS وايرباجات أمامية وجانبية، إلى جانب شاشة كار بلاي وإمكانية الدخول الذكي والتشغيل عن بعد وغيرها من الموصفات المعروفة لهذه الفئة. تم دفع 28 قسط ومتبقي 32 قسط مع العلم أن قيمة القسط الشهري تبلغ 2138 ريال.

متوفر أيضاً تويوتا كامري مستعمل أوتوماتيك موديل 2020 فئة ستاندر للتقبيل بدون مقابل على بنك الراجحي، السيارة ذهبية اللون وارد عبداللطيف جميل حالتها ممتازة من الصدام للصدام وعدادها مسجل ممشى 79 ألف كيلومتر. تتميز فئة ستاندر بمثبت سرعة ونظام أوتو هولد بالاضافة إلى بقية المواصفات المعروفة، السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1498 ريال على 5 سنوات، تم دفع 10 أقساط منها ويتبقى 50 مع وجود دفعة أخيرة تبلغ حوالي 44 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل أقساط

تتوفر كذلك كيا سورنتو أوتوماتيك موديل 2021 مع دبل للتنازل أقساط بدون مقابل على بنك الرياض، السيارة فئة النص فل فضية اللون وعدادها مسجل 18000 كيلومتر ممشى. تتميزهذه الفئة بفتحة سقف بانوراما وشاشة تدعم أندرويد وأبل كاربلاي بالاضافة إلى كاميرا خلفية وغيرها من المميزات، الموتور بالنسبة للبودي فهو بحالة الوكالة استعمال نظيف جداً بدون رش أو صدمات. تم سداد 6 أقساط ويتبقي 54 قسط مع العلم أن قيمة القسط تبلغ 2111 ريال شهرياً.

ونستمر مع موديلات كيا المتاحة للتقبيل، وهذه المرة مع اوبتيما أوتوماتيك موديل 2020 فئة النص فل للتنازل على البنك الأهلي بدون مقابل، عداد السيارة مسجل ممشى 111 الف كيلو متر والبودي بحالة الوكالة على الفحص. تأتي هذه الفئة بمحرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي مع بقية المواصفات المعروفة التي تميز هذه الفئة من كيا أوبتيما. يبلغ القسط الشهري لهذه السيارة 1490 ريال تم دفع 23 قسط ويتبقي 37 قسط، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من التعاقد حوالي 20 ألف ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 65 ألف ريال.