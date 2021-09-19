مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ الشكل الجديد والسعر وكل ما تريد معرفته عنها

مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ ، طرحت شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا كامري 2022 بشكلها الجديد سيارة سيدان القوية التي تجمع ما بين التصميم الأنيق والرقي والحداثة مع مواكبة العصر وذلك بسبب مواصفات مساعدة السائق الجديدة والمتطورة وجاءت سيارة سيدان بعد أن طرحت جميع الطرازات الجديدة القادمة وهي طرازات من خمس فئات وفي تلك المقالة نطلعك على تفاصيل تلك العربة فتابعونا لتعلموا التفاصيل اكثر.

مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ونبذة عنها

عربة Toyota Camry 2022 تتميز بأنها من خمس فئات منها فئة “هايبرد” وتلك الفئة مزودة بنظام للدفع الرباعي وذلك على نفس نهج عربة تويوتا كورولا 2021

وجدير بالذكر ان فئة تويوتا السابقة كانت منافسة لعربات موديلات أمريكية مثل فورد فيوجن 2022

تتميز عربة كامري 2022 بتقنيات متطورة تجعلها ذات أداء قوي

بتقنيات متطورة تجعلها ذات أداء قوي كما ان السيارة موادها من جودة عالية ووسائل الراحة

كذلك تتميز السيارة بالتنجيد التقليدي في مقاعد المقصورة

تتميز السيارة بشكل رياضي قوي مع انسيابية للسيارة فتوفر ديناميكية وتوازن للسرعات الكبيرة

كذلك بفضل عجلات عريضة بقياس 21 بوصة

مقصورة فسيحة وواسعة بها كل ما يلزم لتوفير الراحة والترفيه.

وكذلك من مميزات عربة كامري 2022 ببداية انطلاق ممتازة وواجهة أنيقة الشكل.

ببداية انطلاق ممتازة وواجهة أنيقة الشكل. راعت عربة تويوتا كل الأشياء التي يجب تعزيزها في السيارة مثل “الرؤية الواسعة – أنظمة التحكم – الملاحة – السقف البانورامي”.

مواصفات كامري 2022 الشكل الجديدتويوتا كامري 2022 من الخارج

عربة كامري 2022 الجيل التاسع تتميز بأنها تخطف الأنظار أينما كانت حيث أنها تتمتع بالتناغم والسلاسة الذي يوصل إلى رونق لامتناهي

تتميز الواجهة الأمامية للعربة بمظهر قوي ومصابيح أمامية تم استلهامها من عيون الدلافين (بشكل طولي أفقي)

كما تتميز بشبكة أمامية نحيفة وفي وسطها علامة الشركة

كذلك المصد الأمامي به مداخل هوائية تكون على شكل شفرات ومتداخلة مع كشافات LED للضباب وهي صغيرة الحجم.

كما انه توجد خطوط منسابة من مقدمة غطاء محرك تويوتا كامري 2022 لكي تظهر بنفس منظر أنف الدولفين

لكي تظهر بنفس منظر أنف الدولفين الأبواب الجانبية تنزلق على طول هيكل السيارة مع زاوية حادة لكي توفر ديناميكية تساعد في ثباتها على التضاريس.

وفي الخلفية تظهر عربة كامري 2022 الشكل الجديد بشكل تقليدي قليلاً يختلف عن الشكل العصري لمقدمة السيارة بأضواء ممتدة من صندوق الأمتعة إلى المصد الخلفي.

بشكل تقليدي قليلاً يختلف عن الشكل العصري لمقدمة السيارة بأضواء ممتدة من صندوق الأمتعة إلى المصد الخلفي. كما ان المصد له حافة سوداء تدخل أضواء ليلية حمراء بسقف أسود بانورامي.

عربة كامري 2022 من الداخل

العربة تتميز بالراحة إلى أقصى درجة وسوف نعدد لك أهم مميزاتها

عجلة قيادة توجه كهربائياً

بها حامل أكواب أمامي وخلفي

تتميز السيارة بالتشغيل عن بعد بدون مفتاح

مكبرات صوت من نوع JBL

بها خاصية التحكم الإلكتروني في الوقود

سعر تويوتا كامري 2022

تم الإفضاح عن أسعار عربة تويوتا كامري 2022 الجديدة في الموقع الرسمي لتويوتا :

تصل السيارة بالدولار الأمريكي إلى 26.928 دولار

وتصل السيارة إلى السعودية إلى 98.700 ريال سعودي

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ قد نالت إعجابكم.