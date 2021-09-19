مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ الشكل الجديد والسعر وكل ما تريد معرفته عنها

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مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ ، طرحت شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا كامري 2022 بشكلها الجديد سيارة سيدان القوية التي تجمع ما بين التصميم الأنيق والرقي والحداثة مع مواكبة العصر وذلك بسبب مواصفات مساعدة السائق الجديدة والمتطورة وجاءت سيارة سيدان بعد أن طرحت جميع الطرازات الجديدة القادمة وهي طرازات من خمس فئات وفي تلك المقالة نطلعك على تفاصيل تلك العربة فتابعونا لتعلموا التفاصيل اكثر.مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ونبذة عنها
عربة Toyota Camry 2022 تتميز بأنها من خمس فئات منها فئة “هايبرد” وتلك الفئة مزودة بنظام للدفع الرباعي وذلك على نفس نهج عربة تويوتا كورولا 2021
وجدير بالذكر ان فئة تويوتا السابقة كانت منافسة لعربات موديلات أمريكية مثل فورد فيوجن 2022
- تتميز عربة كامري 2022 بتقنيات متطورة تجعلها ذات أداء قوي
- كما ان السيارة موادها من جودة عالية ووسائل الراحة
- كذلك تتميز السيارة بالتنجيد التقليدي في مقاعد المقصورة
- تتميز السيارة بشكل رياضي قوي مع انسيابية للسيارة فتوفر ديناميكية وتوازن للسرعات الكبيرة
- كذلك بفضل عجلات عريضة بقياس 21 بوصة
- مقصورة فسيحة وواسعة بها كل ما يلزم لتوفير الراحة والترفيه.
- وكذلك من مميزات عربة كامري 2022 ببداية انطلاق ممتازة وواجهة أنيقة الشكل.
- راعت عربة تويوتا كل الأشياء التي يجب تعزيزها في السيارة مثل “الرؤية الواسعة – أنظمة التحكم – الملاحة – السقف البانورامي”.
عربة كامري 2022 الجيل التاسع تتميز بأنها تخطف الأنظار أينما كانت حيث أنها تتمتع بالتناغم والسلاسة الذي يوصل إلى رونق لامتناهي
- تتميز الواجهة الأمامية للعربة بمظهر قوي ومصابيح أمامية تم استلهامها من عيون الدلافين (بشكل طولي أفقي)
- كما تتميز بشبكة أمامية نحيفة وفي وسطها علامة الشركة
- كذلك المصد الأمامي به مداخل هوائية تكون على شكل شفرات ومتداخلة مع كشافات LED للضباب وهي صغيرة الحجم.
- كما انه توجد خطوط منسابة من مقدمة غطاء محرك تويوتا كامري 2022 لكي تظهر بنفس منظر أنف الدولفين
- الأبواب الجانبية تنزلق على طول هيكل السيارة مع زاوية حادة لكي توفر ديناميكية تساعد في ثباتها على التضاريس.
- وفي الخلفية تظهر عربة كامري 2022 الشكل الجديد بشكل تقليدي قليلاً يختلف عن الشكل العصري لمقدمة السيارة بأضواء ممتدة من صندوق الأمتعة إلى المصد الخلفي.
- كما ان المصد له حافة سوداء تدخل أضواء ليلية حمراء بسقف أسود بانورامي.
العربة تتميز بالراحة إلى أقصى درجة وسوف نعدد لك أهم مميزاتها
- عجلة قيادة توجه كهربائياً
- بها حامل أكواب أمامي وخلفي
- تتميز السيارة بالتشغيل عن بعد بدون مفتاح
- مكبرات صوت من نوع JBL
- بها خاصية التحكم الإلكتروني في الوقود
تم الإفضاح عن أسعار عربة تويوتا كامري 2022 الجديدة في الموقع الرسمي لتويوتا :
- تصل السيارة بالدولار الأمريكي إلى 26.928 دولار
- وتصل السيارة إلى السعودية إلى 98.700 ريال سعودي
وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ قد نالت إعجابكم.
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مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ ، طرحت شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا كامري 2022 بشكلها الجديد سيارة سيدان القوية التي تجمع ما بين التصميم الأنيق والرقي والحداثة مع مواكبة العصر وذلك بسبب مواصفات مساعدة السائق الجديدة والمتطورة وجاءت سيارة سيدان بعد أن طرحت جميع الطرازات الجديدة القادمة وهي طرازات من خمس فئات وفي تلك المقالة نطلعك على تفاصيل تلك العربة فتابعونا لتعلموا التفاصيل اكثر.مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ونبذة عنها
عربة Toyota Camry 2022 تتميز بأنها من خمس فئات منها فئة “هايبرد” وتلك الفئة مزودة بنظام للدفع الرباعي وذلك على نفس نهج عربة تويوتا كورولا 2021
وجدير بالذكر ان فئة تويوتا السابقة كانت منافسة لعربات موديلات أمريكية مثل فورد فيوجن 2022
- تتميز عربة كامري 2022 بتقنيات متطورة تجعلها ذات أداء قوي
- كما ان السيارة موادها من جودة عالية ووسائل الراحة
- كذلك تتميز السيارة بالتنجيد التقليدي في مقاعد المقصورة
- تتميز السيارة بشكل رياضي قوي مع انسيابية للسيارة فتوفر ديناميكية وتوازن للسرعات الكبيرة
- كذلك بفضل عجلات عريضة بقياس 21 بوصة
- مقصورة فسيحة وواسعة بها كل ما يلزم لتوفير الراحة والترفيه.
- وكذلك من مميزات عربة كامري 2022 ببداية انطلاق ممتازة وواجهة أنيقة الشكل.
- راعت عربة تويوتا كل الأشياء التي يجب تعزيزها في السيارة مثل “الرؤية الواسعة – أنظمة التحكم – الملاحة – السقف البانورامي”.
عربة كامري 2022 الجيل التاسع تتميز بأنها تخطف الأنظار أينما كانت حيث أنها تتمتع بالتناغم والسلاسة الذي يوصل إلى رونق لامتناهي
- تتميز الواجهة الأمامية للعربة بمظهر قوي ومصابيح أمامية تم استلهامها من عيون الدلافين (بشكل طولي أفقي)
- كما تتميز بشبكة أمامية نحيفة وفي وسطها علامة الشركة
- كذلك المصد الأمامي به مداخل هوائية تكون على شكل شفرات ومتداخلة مع كشافات LED للضباب وهي صغيرة الحجم.
- كما انه توجد خطوط منسابة من مقدمة غطاء محرك تويوتا كامري 2022 لكي تظهر بنفس منظر أنف الدولفين
- الأبواب الجانبية تنزلق على طول هيكل السيارة مع زاوية حادة لكي توفر ديناميكية تساعد في ثباتها على التضاريس.
- وفي الخلفية تظهر عربة كامري 2022 الشكل الجديد بشكل تقليدي قليلاً يختلف عن الشكل العصري لمقدمة السيارة بأضواء ممتدة من صندوق الأمتعة إلى المصد الخلفي.
- كما ان المصد له حافة سوداء تدخل أضواء ليلية حمراء بسقف أسود بانورامي.
العربة تتميز بالراحة إلى أقصى درجة وسوف نعدد لك أهم مميزاتها
- عجلة قيادة توجه كهربائياً
- بها حامل أكواب أمامي وخلفي
- تتميز السيارة بالتشغيل عن بعد بدون مفتاح
- مكبرات صوت من نوع JBL
- بها خاصية التحكم الإلكتروني في الوقود
تم الإفضاح عن أسعار عربة تويوتا كامري 2022 الجديدة في الموقع الرسمي لتويوتا :
- تصل السيارة بالدولار الأمريكي إلى 26.928 دولار
- وتصل السيارة إلى السعودية إلى 98.700 ريال سعودي
وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة مواصفات تويوتا كامري ٢٠٢٢ قد نالت إعجابكم.
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