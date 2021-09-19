العرض الجبار بدون مقدم عروض تقسيط سيارة شانجانalsvin موديل 2022

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بدون مقدم عروض تقسيط سيارة شانجانalsvin موديل 2022، سيارة شنجان alsvin ذات شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية والتي يحلم الكثير بامتلاكها ونظرًا لسعر السيارة الكبير لا يقدر البعض على شراء السيارة نقدًا فينظرون إلى عروض التقسيط الخاصة التي تقدمها شركة شنجان بأفضل الطرق التي تناسب جميع العملاء وتعطي الحرية في طريقة السداد التي تناسب كل عميل كل ذلك بالإضافة إلى عدم وجود مقدم.عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin موديل 2022
قد لا يحتاج البعض الحصول على عروض التقسيط ويقدر على شراء السيارة نقدًا وتتمثل العروض فيما يلي
- تمنح الشركة عرض تقسيط سيارة شنجان alsvin الصافين على 60 شهر بدون دفع اي مقدم.
- يتم سداد القسط بالطريقة التي تناسب العميل سواء بالذهاب إلى الشركة في موعد السداد أو عن طريق تحويل الراتب.
- سداد القسط النهائي يتضمن القيمة المضافة على سعر السيارة الأصلي.
- تصل قيمة القسط إلى ألف ريال إذا تم السداد على 40 شهر وتزداد قيمة القسط كلما زادت فترة السداد.
- كما تمنح الشركة في فترة السداد للعميل إلى عازل حراري يحتوي على فترة ضمان 10 سنوات.
- و تمنح الشركة خصم 30% على جميع الخدمات التي يحتاجها العميل.
- تمنح ضمان خمس سنوات أخرى بعد انتهاء فترة الضمان.
- تحتوي السيارة على جنوط يبلغ 14 بوصة كما تحتوي على مكيف هواء لجميع أماكن السيارة.
- كما تحتوي سيارة شنجان alsvin على نظام فرامل غير قابلة للانغلاق.
- تتميز بالثبات الإلكتروني وخاصة في الطرق الوعرة.
- و تتميز سيارة شنجان alsvin بوجود شاشة ترفيهية لعرض المعلومات ومرايا جانبية كما تحتوي على نظام بلوتوث ومدخل يو اس بي.
- تتميز الفئة الثالثة من السيارة على جهاز تحذير المسافات الخلفية.
- توفر إمكانية التحكم في مقعد السائق من خلال نظام إلكتروني.
- تعمل السيارة بمحرك رباعي ذات سعة 1400 سي سي ويعمل بقوة 101 حصان.
- تعمل السيارة عزم للدوران يصل إلى 135 نيوتن كما تحتوي على ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.
- يصل طول السيارة إلى 4390 ملليمتر وعرضها 1725 مم وارتفاعها 1490.
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بدون مقدم عروض تقسيط سيارة شانجانalsvin موديل 2022، سيارة شنجان alsvin ذات شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية والتي يحلم الكثير بامتلاكها ونظرًا لسعر السيارة الكبير لا يقدر البعض على شراء السيارة نقدًا فينظرون إلى عروض التقسيط الخاصة التي تقدمها شركة شنجان بأفضل الطرق التي تناسب جميع العملاء وتعطي الحرية في طريقة السداد التي تناسب كل عميل كل ذلك بالإضافة إلى عدم وجود مقدم.عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin موديل 2022
قد لا يحتاج البعض الحصول على عروض التقسيط ويقدر على شراء السيارة نقدًا وتتمثل العروض فيما يلي
- تمنح الشركة عرض تقسيط سيارة شنجان alsvin الصافين على 60 شهر بدون دفع اي مقدم.
- يتم سداد القسط بالطريقة التي تناسب العميل سواء بالذهاب إلى الشركة في موعد السداد أو عن طريق تحويل الراتب.
- سداد القسط النهائي يتضمن القيمة المضافة على سعر السيارة الأصلي.
- تصل قيمة القسط إلى ألف ريال إذا تم السداد على 40 شهر وتزداد قيمة القسط كلما زادت فترة السداد.
- كما تمنح الشركة في فترة السداد للعميل إلى عازل حراري يحتوي على فترة ضمان 10 سنوات.
- و تمنح الشركة خصم 30% على جميع الخدمات التي يحتاجها العميل.
- تمنح ضمان خمس سنوات أخرى بعد انتهاء فترة الضمان.
- تحتوي السيارة على جنوط يبلغ 14 بوصة كما تحتوي على مكيف هواء لجميع أماكن السيارة.
- كما تحتوي سيارة شنجان alsvin على نظام فرامل غير قابلة للانغلاق.
- تتميز بالثبات الإلكتروني وخاصة في الطرق الوعرة.
- و تتميز سيارة شنجان alsvin بوجود شاشة ترفيهية لعرض المعلومات ومرايا جانبية كما تحتوي على نظام بلوتوث ومدخل يو اس بي.
- تتميز الفئة الثالثة من السيارة على جهاز تحذير المسافات الخلفية.
- توفر إمكانية التحكم في مقعد السائق من خلال نظام إلكتروني.
- تعمل السيارة بمحرك رباعي ذات سعة 1400 سي سي ويعمل بقوة 101 حصان.
- تعمل السيارة عزم للدوران يصل إلى 135 نيوتن كما تحتوي على ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.
- يصل طول السيارة إلى 4390 ملليمتر وعرضها 1725 مم وارتفاعها 1490.
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