سيارات مخزنة بحالة الوكالة للبيع بأسعار رخيصة حراج السيارات المستعملة، هل تبحث عن شراء سيارة مستعملة نظيفة بحالة الوكالة وممشاها قليل؟، إذن تابع موضوعنا اليوم وسوف تجد ما تبحث عنه بالتأكيد. السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي كيا كرنفال موديل 2018 توكيل الجبر للسيارات. السيارة فئة النص فل بمحرك 6 سلندر وجير أوتوماتيكي، اللون الخارجي للسيارة أزرق كحلي وممشاها لم يتعدى 78 الف كيلو متر، وهي ما زالت باسم الوكالة جاهزه لنقل الملكية بسعر 65 ألف ريال، بالنسبة لحالة البودي فهو وكالة بالكامل وخالي تماماً من أي خدوش أو صدمات، كما أن المحركات حالتها ممتازة والسيارة بشكل عام تعتبر شبه جديدة.

سيارات مخزنة بحالة الوكالة للبيع

السيارة الثانية هي هوندا بايلوت موديل 2013 فئة الفل الكامل (تورينق) مع دبل، السيارة مخزنة على فترات حالتها نظيفة جداً وممشاها قليل لا يتعدى 150 ألف كيلومتر، تأتي هذه السيارة بمحرك سدسي الأسطوانات سعة 3500 سي سي مع نظام ايكو لتوفير البنزين والجير أوتوماتيك. حالة البودي وكالة وتتميز السيارة بشاشة عادية وشاشة سقف DVD مع فتحة سقف ومقاعد جلد وستائر خلفية، بالاضافة إلى كاميرا خلفية ونظام نفيقيشن وإمكانية التحكم الكامل من خلال المقود، السيارة عليها سوم 55 ألف ريال ومطلوب 57 كسعر نهائي.

تتوفر أيضاً هيونداي اكسنت موديل 2012 استعمال نظيف جداً مخزنة بحالة الوكالة، الجير أتوماتيكي معياري والممشى 88 ألف كيلو متر وهو معدل جيد بالنسبة لموديل السيارة، المحركات والجير على الشرط والبودي وكالة من الصدام للصدام مع داخلية نظيفة للغاية، تتميز السيارة بحساسات خلفية وإشارات على المرايا بالاضافة إلى كشافات ضباب وباقي المواصفات المعروفة، يطلب المالك مبلغ 28 ألف وخمسمائة ريال للاستغناء عنها.

سيارات مستعملة نظيفة

تواجدت اليوم جيب صالون تويوتا مخزنة موديل 1991 فئة G لا يوجد بها أي خدش وخالية من الرشوش تماماً بحالة الوكالة، اللون الخارجي للسيارة بيج والمقاعد قماش بجير عادي وممشاها 269 ألف كيلو متر. ماكينة السيارة قوية 6 سلندر والمكيف يعمل بكفاءة، السيارة متاحة للبيع كاش فقط بسعر 42000 ألف ريال ولا يوجد إمكانية للتقسيط مع العلم أن هذا السعر غير شامل النقل أو التامين.

توفرت للبيع نيسان نافارا موديل 2016 مخزنة fحالة الوكالة ممشاها 43 ألف كيلو متر فقط، السيارة وارد الوكيل السعودي بترومين بجير عادي البودي والمحركات بحالة الوكالة ومفحوصة قريباً، السيارةعليها سوم 45 ألف ريال. تواجدت أيضاَ هوندا أوتوماتيك مستعملة موديل 2004 بممشى 161 ألف كيلو متر، السيارة فئة نص فل بفتحة سقف ومحركات وبودي بحالة الوكالة وعليها سوم 16000 ريال.