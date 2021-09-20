سكودا أرخص سيارة هاتشباك وأسعارها في السوق المصري

سكودا تُعد من أهم علامات السيارات حول العالم، وهي شركة تشييكية، وتنتج طرازات متنوعة ومختلفة. كما أن الوكيل الرسمي لتلك العلامة في السوق المصري. يحرص بشكل مستمر على طرح سيارات مختلفة ومتنوعة، من أجل تلبية احتياجات مستهلكي السيارات في مصر. ومن خلال تلك المقالة سوف نتناول لكم مواصفات وأسعار أرخص سيارة من فئة الهاتشباك لدى الوكيل الرسمي لسكودا في مصر.

أرخص سيارة هاتشباك لدى سكودا مصر

من جهتها تقدم شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي لـ علامة Skoda التشييكية في السوق المحلي، طرازات متنوعة ومختلفة. وهذا الامر الذي جعلها من أكثر الشركات شعبية لدى مستهلكي السيارات في مصر. ومن أرخص السيارات التي تطرحها في مصر طراز سكالا، والذي ينتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك. ومن خلال السطور التالية إليكم نبذة عن مواصفات Skoda سكالا موديل 2022 في السوق المصري.

مواصفات سكودا للبيع طراز سكالا 2022

وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن شركة Skoda العالمية تحرص على تزويد الطرازات الخاصة بها بمنظومة حركة قوية. الأمر الذي جعلها تتفوق على علامات السيارات المنافسة لها في الأسواق العالمية. حيث تعتمد سيارة سكالات على محرك سعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة حصانية قدرها 110 أحصنة، بالإضافة إلى أن الموتور يأتي متصلًا بناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات المتاحة في مصر.

مواصفات الأمان والسلامة في سكالا

ومن ناحية أخرى، تزخر السيارة بحزمة من عوامل الأمان والسلامة، والتي تجعل العميل يشعر بالحماية التي يحتاجها. حيث إن السيارة مزودة بتجهيزات أمان عديدة من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانزلاق. علاوة على وجود أحزمة أمان للمقاعد الأمامية. علمًا بأن السيارة تتوفر في السوق المصري من خلال فئتين فقطوبسعر 365 ألف جنيه مصري للفئة الأولى، و435 ألف جنيه مصري للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

انواع سيارات سكودا

جدير بالذكر أن شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا فابياودا في السوق المحلي، تحرص على توفير طرازات أخرى بخلاف سكالا الهاتشباك، وأغلبها من موديلات 2022، ومن بين تلك الطرازات سكودا كودياك، سكودا أوكتافيا، علاوة على طراز سوبيرب الذي ينتمي إلى فئة الطرازات السيدان كبيرة الحجم.