أسعار ومواصفات تويوتا لاندكروزر ستاندر GXR2 2022 لدي عبد اللطيف جميل

أسعار ومواصفات تويوتا لاندكروزر ستاندر هي من فئات السيارات التي يهتم بها الكثير من المواطنين في المملكة الذين يعشقون تميز علامة تويوتا التجارية، ومن هذا المنطلق يتابع الكثير أسعار تويوتا الجديدة في كل عام وخصوصا في الربع الأخير من كل عام عندما تطلق تويوتا احد مدلاتها في كافة السيارات الخاصة بالشركة، وتويوتا لاندكروزر ستاندر 2022 هي الفئة الأولى من السيارة المصنعة بمواصفات عالية الجودة والتي تكون مخصصة للسعودية ودول الخليج بشكل خاص وتكون لدى وكالة عبد اللطيف جميل و الموزعين داخل المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية سوف نشرح كافة مواصفات السيارة وأيضا الفئات المعروضة منها وأسعارها في المملكة العربية السعودية. مواصفات محرك السيارة تويوتا لاندكروزر ستاندر GXR2 2022 المحرك عدد 6 سلندر سعة 3.5 لترات.

المحرك ثنائي التيربو ينتج عنه قوة تبلغ 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر.

ناقل الحركة مكون من عشر سرعات أوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي.

تسارع السيارة من 0 إلي 100 كم فانه يأخذ في المتوسط 6 ثواني 96 جزء من الثانية تقريبا.

السيارة تعمل بالكامل بالدفع الرباعي المستمر مع دبل خفيف و دبل ثقيل كما يناسبك.

سعة خزان الوقود تبلغ 110 لترات.

يوجد مع ناقل الحركة ثلاث وضعيات للقيادة يمكنك اختيار من بينهم الوضع المناسب.

المصابيح الأمامية تحتوي على رذاذ ماء لغسلها على الطرقات و يوجد في المصد الأمامي حساسات أمامية.

شبك وسطي كبير الحجم يأتي مطلي بالكروم و اللون الفضي مع مصابيح أمامية ليد تعمل مع تعديل ارتفاع الإضاءة بشكل يدوي و ليس أوتوماتيكي.

مصابيح الضباب في المصدر الأمامية تأتي بتقنية ليد كذلك.

الإطارات التي تأتي بقياس 18 بوصة مصنوعة من الألومنيوم و المرايا الجانبية بنفس لون هيكل السيارة.

المصد الخلفي نجد اسطبات بها لمبات ليد مع مصابيح ضباب في اسفل المصد الخلفي و جناح خلفي و خطاف في اسفل المصد كذلك مع الحساسات للمساعدة في الركن. المواصفات الداخلية للسيارة الأبواب الأمامية فقط هي من تحمل الدخول الذكي. السيارة على سبع مقاعد ثلاث صفوف كما أن الصف الثالث في السيارة يأتي بمقعدين كبيرين للبالغين. الصندوق الخلفي فإنه يأتي صغير الحجم وهذا أمر تقليدي. المقاعد عليها غطاء من القماش الفاخر و مقعد السائق فقد هو القابل للتحريك بشكل كهربائي. الدركسون عليه غطاء جلدي أنيق و به أزرار التحكم في المسجل و بعض الخصائص الأخري مثل مثبت السرعة ، في الوسط يوجد شاشة ملاحة قياسها 9 بوصة و هذه الشاشة صينية معتمدة من شركة تويوتا بها نظام صوتي مدمج بها و هي قابلة للتوصيل بالهواتف الذكية. المكيف فله ثلاث منافذ الأول للسائق و هو بتحكم أوتوماتيكي مستقل و الثاني للراكب الأمامي و هو بتحكم أوتوماتيكي مستقل و كلاهما قابلين للتحم فيها التبريد و التسخين أما المنفذ الثالث و هو خاص للركاب في المقاعد الخلفية و يمكن لهم التحكم فيه بشكل مستقل أيضا و لكن بالتبريد فقط. سعر جمع فئات لاندكروزر 2022 لاندكروزر 2022 GXR2 سعر هذه الفئة هو 263,120 ريال.

سعر لاندكروزر GXR3 2022 تبلغ تقريبا 293,020 إلف ريال.

سعر لاندكروزر GXR 4 2022 بـ 307,970 ريال.

سعر لاندكروزر VX 2022 بـ 362,250 ريال.

سعر لاندكروزر VXR 2022 بـ 404,570 ريال. مميزات ومقارنة معالج iOS 15 مواصفات محرك السيارة تويوتا لاندكروزر ستاندر GXR2 2022المواصفات الداخلية للسيارةسعر جمع فئات لاندكروزر 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار ومواصفات تويوتا لاندكروزر ستاندر GXR2 2022 لدي عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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