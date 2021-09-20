انخفاض سعر نيسان باترول موديل 2021 فئة XE ستاندر العائلية بنسبة تتجاوز 15%

انخفاض سعر نيسان باترول موديل 2021 فئة XE ستاندر بنسبة تتجاوز 15%، أُعلن مؤخراً عن تخفيض جديد على باترول 2021 سيارة الدفع الرباعي الرياضية صاحبة الثمانية مقاعد. تعتبر باترول هي السيارة العائلية الأفضل بين المنافسين سواء من شركة تويوتا، هيونداي، كيا وشيفروليه من حيث السعر والمواصفات؛ لذا نناقش اليوم معكم مواصفات نيسان باترول 2021 ذات المحرك الضخم وأقل سعر للسيارة داخل المملكة، وذلك بعد تسابق معارض السيارات في الإعلان عن عروض وتخفيضات نهاية العام بالنسبة لموديلات 2021.

سعر ومواصفات نيسان باترول XE موديل 2021

تتميز باترول 2021 فئة XE من نيسان اليابانية بمحرك دفع رباعي ضخم 6 سلندر سعة 4000 سي سي، هذا المحرك البنزيني يولد قوة 275 حصان. نظام الحركة أوتوماتيكي بعدد سبع سرعات مع توافر دبل خفيف، دبل ثقيل ودفلوك. تم تخفيض سعر نيسان باترول XE 2021 ستاندر العائلية بنسب متفاوتة، ولكن عرض التخفيض الأكبر كان في معرض عبدالرحمن عماد الدين بنسبة تصل إلى 15%، وبلغ سعر باترول ستاندر 2021 حوالي 182 ألف و 850 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلا من 214 ألف و500 ريال.

تتميز باترول موديل 2021 أيضاً بجنوط مقاس 18 إنش وإضاءات مميزة بالوجهة الأمامية LED بالكامل، مع نور عالي ومنخفض LED بالإضافة إلى إشارات LED أمامية وخلفية. مقابض الأبواب من الكروم وكذلك الشبك الأمامي الذي يتوسطه شعار نيسان المميز، الموديل الجديد من نيسان باترول يتوفر به حساسات أمامية وحساسات خلفية، كما يتميز بجناح خلفي مع هوك خلفي للسيارة وبالتأكيد الإضاءة الخلفية بالكامل LED.

باترول 2021 فئة ستاندر

تتميز نيسان باترول XE موديل 2021 بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، مع مقاعد مخمل باللون الرمادي وزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، كما تتميز السيارة بمرايا كهربائية جانبية بها خاصية الطي، مع مقود مكسي بالجلد للتحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة والبلوتوث، إلى جانب شاشة معلومات وسطية ومنفذ للشحن والطاقة. كما تتوفر ثلاجة ومكيف أمامي أوتو لمسة واحدة بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مع فتحات تكييف خلفية ومنافذ للشحن والطاقة. وإذا نظرنا إلى مواصفات الأمن والسلامة في السيارة فسنجد بها فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، عدد ثمانية أحزمة أمان، عدد 2 إيرباج بالاضافة إلى حساس كفرات في باترول ستاندر 2021.