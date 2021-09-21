سيارات نظيفة بأسعار تبدأ من 8 آلاف في عروض اليوم الوطني بحراج السيارات المستعملة في جدة، مع اقتراب فعاليات اليوم الوطني بالمملكة تزايدت أعداد المركبات المستعملة المعروضة للبيع بأسعار رخيصة نوعاً ما في حراج السيارات. ونبدأ تقريرنا مباشرة مع سيارة جيلي موديل 2015 باللون الأبيض، السيارة بحالة نظيفة جداً سواء من الداخل أو الخارج بودي على الشرط بدون حوادث، قراءة العداد وصلت إلى 153 ألف كيلو متر والقير عادي متاحة للبيع بسعر 8000 ريال فقط قابل للتفاوض. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري بوكس موديل 2000 باللون الأخضر، السيارة نظيفة مجددة ومفحوصة على الشرط بقير أوتوماتيك ومقاعد مخمل وسعرها النهائي 10 ألاف ريال.

أرخص سيارات مستعملة حراج جدة

تتوفر للبيع بسعر 14 ألف و500 ريال سيارة جيب جيلي مستعمل موديل 2016 باللون البني، السيارة نظيفة على الشرط داخلياً وخارجياً مع مقاعد جلد باللون الأسود، السيارة مجددة ومفحوصة بقير أوتوماتيك وبلغت قراءة العداد 121 ألف كيلو متر فقط. كما تتوفر سيارة هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2012 باللون الفضي، السيارة بقير عادي حالتها نظيفة جداً وعدادها مسجل 273 ألف كيلو متر وسعرها 13 ألف و500 ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل 2008 باللون الفضي، السيارة بنظام حركة عادي مفحوصة على الشرط وقد وصل أعلى سوم إلى 10 ألاف ريال.

تتوفر أيضاً ضمن عروض اليوم الوطني بحراج جدة سيارة كيا ريو مستعمل موديل 2017 باللون الأزرق، السيارة فئة فل كامل مع فتحة سقف ونظام الحركة بها أوتوماتيكي، السيارة نظيفة جداً على الشرط بدون خدوش أو حوادث سابقة، وقد وصل أعلى سوم إلى 18 ألف و500 ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا XLI مستعمل موديل 2013 باللون الأبيض بمحرك اقتصادي 1.6 لتر، داخلية السيارة باللون البيج نظام الحركة بها أوتوماتيكي وهي استعمال نظيف جداً، قراءة العداد 109 ألف كيلو متر فقط وقد بلغ أعلى سوم للسيارة 22 ألف ريال.

سيارات نظيفة بسعر رخيص

تتوفر سيارة ام جي G5 مستعمل موديل 2020 باللون الأبيض للبيع، البودي بلد بحالة الوكالة نظيفة جداً مفحوصة وعلى الشرط، فئة السيارة فئة فل كامل مع فتحة سقف عدادها مسجل فقط 31 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيكي والسوم وصل إلى 31 ألف و 500 ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي توسان موديل 2011 باللون الأبيض، البودي بلد بدون رش نهائياً نظيفة جداً على الشرط، السيارة أيضاً فئة فل كامل مع فتحة سقف وداخلية باللون البيج، العداد مسجل 293 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك والسيارة معروضة للبيع بسعر 32 ألف ريال.