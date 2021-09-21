«شانجان العملاقة» سيارة شانجان ألسفن 2022 أرخص سيارة يابانية في السوق السعودي

«شانجان العملاقة» سيارة شانجان ألسفن 2022، من أحدث السيارات في الأسواق، منذ أن تم فتح الستار عليها وازداد البحث حول جوجل لمعرفة أسعارها ومواصفاتها في مصر والسعودية، وتعتبر سيارات شانجان من أفضل السيارات المميزة ولديها الكثير من المواصفات والإمكانيات الحديثة من داخل وخارج السيارة، كما يوجد منها فئات مختلفة وهم ثلاث فئات وتعتبر سيارة شانجان ألسفن 2022 هي الفئة الثالثة والأحدث في الأسواق، واليوم سوف نضع لكم مواصفات وأسعار السيارة وكيفية التقسيط تابعو معنا. «شانجان العملاقة» سيارة شانجان ألسفن 2022 بالمواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 تحتوي علي محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي وقوته 107 حصان.

تحتوي علي محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي وقوته 107 حصان. قد يبلغ طول السيارة 4390 مم، وقد يبلغ حجم العرض 1725، والارتفاع حوالي149مم.

أما عن الحقيبة التي في الخلف قد تبلغ 382 لترا.

كما يوجد بها شاشة 7 بوصة ومكيف هوائي عالى التقنية.

يتوفر بها بلوتوث ومدخل خاص USB.

كل هذه الإضافات والمميزات توجد في الفئات السابقة أما عن الفئة الثالثة الحديثة قد يتوفر بها مميزات أكثر مثل.

جهاز تحذير للمسافات الخلفية ويوجد بها أمكانية التحكم في المقاعد مع ارتفاعاها ونزولها إلكترونيا.

يوجد بها فتحة سقف هوائية بشكل رائع بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية نقية بداخل السيارة. سعر سيارة شانجان ألسفن 2022 في السعودية بعد معرفة مواصفتها ومميزاتها الرائعة يبحث العديد من الشباب حول السعر الشامل للسيارة في مصر والمملكة العربية السعودية تابعونا:- قد تبلغ ألفئة الأولي من السيارة بسعر 32 الف ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 36 الف ريال سعودي، والفئة الثالثة يبلغ سعرها حوالي 41 الف ريال سعودي.

سعر السيارة في مصر قد تكون الفئة الاولي حوالي 170 الف جنية والفئة الأخري وهي الثانية حوالي 190 الف جنية والفئة الثالثة وهي الأحدث 250 الف جنية مصري.

يمكنك التوجه إلي فروع الراجحي أو عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن طرق التقسيط والمدة وكل ما يتعلق بنظام التقسيط.

كما أن شركة الراية يوجد بها تقسيط السيارة، وسوف يتم الإعلان عن عروض التقسيط من قبل الشركة من 4 أبريل وحتي 31 مايو.

يمكنك الاستفسار عن طريق شركة الراية عن عروض السيارة ومتي تتوفر وخطوات التقسيط وكل ما تريد معرفته على رقم 920019992. الوسوم

«شانجان العملاقة» سيارة شانجان ألسفن 2022، من أحدث السيارات في الأسواق، منذ أن تم فتح الستار عليها وازداد البحث حول جوجل لمعرفة أسعارها ومواصفاتها في مصر والسعودية، وتعتبر سيارات شانجان من أفضل السيارات المميزة ولديها الكثير من المواصفات والإمكانيات الحديثة من داخل وخارج السيارة، كما يوجد منها فئات مختلفة وهم ثلاث فئات وتعتبر سيارة شانجان ألسفن 2022 هي الفئة الثالثة والأحدث في الأسواق، واليوم سوف نضع لكم مواصفات وأسعار السيارة وكيفية التقسيط تابعو معنا. «شانجان العملاقة» سيارة شانجان ألسفن 2022 بالمواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 تحتوي علي محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي وقوته 107 حصان.

تحتوي علي محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي وقوته 107 حصان. قد يبلغ طول السيارة 4390 مم، وقد يبلغ حجم العرض 1725، والارتفاع حوالي149مم.

أما عن الحقيبة التي في الخلف قد تبلغ 382 لترا.

كما يوجد بها شاشة 7 بوصة ومكيف هوائي عالى التقنية.

يتوفر بها بلوتوث ومدخل خاص USB.

كل هذه الإضافات والمميزات توجد في الفئات السابقة أما عن الفئة الثالثة الحديثة قد يتوفر بها مميزات أكثر مثل.

جهاز تحذير للمسافات الخلفية ويوجد بها أمكانية التحكم في المقاعد مع ارتفاعاها ونزولها إلكترونيا.

يوجد بها فتحة سقف هوائية بشكل رائع بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية نقية بداخل السيارة. سعر سيارة شانجان ألسفن 2022 في السعودية بعد معرفة مواصفتها ومميزاتها الرائعة يبحث العديد من الشباب حول السعر الشامل للسيارة في مصر والمملكة العربية السعودية تابعونا:- قد تبلغ ألفئة الأولي من السيارة بسعر 32 الف ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 36 الف ريال سعودي، والفئة الثالثة يبلغ سعرها حوالي 41 الف ريال سعودي.

سعر السيارة في مصر قد تكون الفئة الاولي حوالي 170 الف جنية والفئة الأخري وهي الثانية حوالي 190 الف جنية والفئة الثالثة وهي الأحدث 250 الف جنية مصري.

يمكنك التوجه إلي فروع الراجحي أو عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن طرق التقسيط والمدة وكل ما يتعلق بنظام التقسيط.

كما أن شركة الراية يوجد بها تقسيط السيارة، وسوف يتم الإعلان عن عروض التقسيط من قبل الشركة من 4 أبريل وحتي 31 مايو.

يمكنك الاستفسار عن طريق شركة الراية عن عروض السيارة ومتي تتوفر وخطوات التقسيط وكل ما تريد معرفته على رقم 920019992.

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