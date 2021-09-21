تعرف على سعر ومواصفات سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة في السعودية ومصر والإمارات

تعد شركة نيسان هي أحد الشركات اليابانية، كما أنها من أهم الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم، تأسست الشركة عام 1932 ، ويقع المقر الرئيسي للشركة في اليابان في مدينة يوكوهاما، وقام السيد هاياكاوا بجمع شركة نيسان داتسون لسيارات مع بعضهما البعض تحت اسم نيسان، وقامت الشركة بإنتاج عدد كبير من السيارات من أهمها والارمادا والماكسيما، واشتهرت الشركة بإنتاجها الكثير للسيارات خلال العام.

أعلنت شركة نيسان عن السيارة الجديدة التي ستقدمها للسوق خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي سنذكر سعر ومواصفات السيارة في الإمارات:

يتوفر بالسيارة محرك بقوة أربعمائة وثمانية وعشرون حصان.

يبلغ عزم الدوران الخاص بالسيارة خمسمائة وستون نيوتن تقريبا لكل متر.

يغلب على الشكل الخارجي للسيارة التصميم الرياضي.

الواجهة الأمامية للسيارة بها شبك الذي عرفت به شركة نيسان.

يبلغ سعر السيارة 385 ألف درهم في الإمارات، ويختلف سعر السيارة من مكان لأخر.

يتوفر بالسيارة محرك سداسي الإسطوانات حيث تستمد السيارة منه قوتها.

كم يتوفر بالسيارة عزم دوران يبلغ 394 نيوتن لكل متر.

يتوفر بالسيارة أيضا علبة من التروس تتكون من سبع سرعات مختلفة.

يبلغ طول السيارة 5.165 متر، كما يبلغ عرض السيارة 1.995 متر.

يختلف سعر السيارة وفقا للفئة التي تنتمي إليها، حيث يبلغ سعر السيارة التي تنتمي للفئة الخامسة 374.550 ريال سعودي.

يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 275 مم تقريبا. يصل وزنها 2845 كجم. كما يوجد بها مصابيح LED نهارية وليلية. يوجد بها العديد من مواصفات الأمان من بينها الوسائد الهوائية الامامية وكذلك جانبية. ايضًا بها محرك ثماني سعة 5.6 لتر، وتبلغ قوة المحرك 400 حصان تقريبا. يوجد بها العديد من السرعات المختلفة والتي يبلغ عددها سبع سرعات مختلفة. يبلغ سعر سيارة نيسان في مصر 1.700.000 جنيه مصري. وفي دولة الكويت 32.000 دينار.

فيم سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمواصفات وسعر سيارة نيسان باترول 2021-2022 في كلاً من مصر والسعودية والإمارات.