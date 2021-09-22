أقوي عرض جبار عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي ومميزات ومواصفات السيارة

عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي، تتميز شركة تويوتا انطلاق أقوى طراز للسيارات كل عام وخاصة فئة شنجان cs85 الذي قدمتها والتي أصبحت مطلب الكثير داخل المملكة العربية السعودية سواء بهدف العمل أو أهداف شخصية ويقدم بنك الراجحي أفضل عروض تقسيط السيارة بنظام مناسب إلى جميع العملاء وتوفير طريقة سداد سهلة للجميع سواء عن طريق السداد بتحويل الراتب أو من خلال البنك مباشرةً تابعونا. عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي يوفر البنك الحصول على سيارة شانجان CS85 ومعها صيانة مجانية تصل إلى سنتين ويكون أول ثلاثة أقساط على الشركة ولا يتم دفع دفعة أولى أو رسوم إدارية.

ومعها صيانة مجانية تصل إلى سنتين ويكون أول ثلاثة أقساط على الشركة ولا يتم دفع دفعة أولى أو رسوم إدارية. يوفر البنك نظام تقسيط المراجحة حيثُ يتم إضافة الضريبة على سعر السيارة الإجمالي وإذا كان سيارة شنجان يبلغ سعرها 100 ألف ريال سعودي وفترة السداد خمس سنوات فإن قيمة معدل الفائدة تكون 50 ألف ريال سعودي.

يضع البنك ضريبة قيمتها 15% من إجمالي سعر سيارة شانجان CS85 بحيث يكون إجمالي قيمتها 172.5 ألف ريال سعودي ويضع البنك قيمة إضافية لسعر السيارة الثابت.

بحيث يكون إجمالي قيمتها 172.5 ألف ريال سعودي ويضع البنك قيمة إضافية لسعر السيارة الثابت. تحسب ضريبة على سعر السيارة الأصلي. عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي مميزات سيارة شنجان Cs85 تتميز سيارة شانجان CS85 باحتوائها على نظام تبات أوتوماتيكي.

باحتوائها على نظام تبات أوتوماتيكي. تتميز بوجود كاميرات للرؤية تعمل بنظام 360 درجة.

توفر نظام الكبح الأوتوماتيكي في حالة الطوارئ.

تتميز بنظام المساعدة في الصعود والنزول في الطرق الصعبة والرمال.

بها نظام تحذير عند الخروج عن خط السير.

تتميز بوجود نظام التحذير عند حدوث أي اصطدامات. مميزات سيارة شنجان Cs85 مواصفات سيارة شنجان Cs85 تعمل سيارة شانجان CS85 بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 0.2 لتر.

بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 0.2 لتر. تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بنظام 8 سرعات وذو قوة 233 حصان.

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة كل 13 كيلو حوالي واحد لتر وتعد من أكثر السيارات اقتصادية للوقود.

تنطلق سيارة شانجان CS85 بداية من سرعة صفر حتى 100 كيلومتر في الساعة وذلك في زمن 7.5 ثانية. مواصفات سيارة شنجان Cs85 شروط الحصول على السيارة من الراجحي عند اختيار العميل نظام المرابحة لتمويل السيارة فإنه يتم تحويل الراتب إلى البنك.

يحدد البنك قيمة الدفعة الأولى والأخيرة وقيمة القسط الشهري.

لا يفرض البنك ضريبة مضافة على سيارة شنجان Cs85. شروط الحصول على السيارة من الراجحي الوسوم

عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي، تتميز شركة تويوتا انطلاق أقوى طراز للسيارات كل عام وخاصة فئة شنجان cs85 الذي قدمتها والتي أصبحت مطلب الكثير داخل المملكة العربية السعودية سواء بهدف العمل أو أهداف شخصية ويقدم بنك الراجحي أفضل عروض تقسيط السيارة بنظام مناسب إلى جميع العملاء وتوفير طريقة سداد سهلة للجميع سواء عن طريق السداد بتحويل الراتب أو من خلال البنك مباشرةً تابعونا. عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي يوفر البنك الحصول على سيارة شانجان CS85 ومعها صيانة مجانية تصل إلى سنتين ويكون أول ثلاثة أقساط على الشركة ولا يتم دفع دفعة أولى أو رسوم إدارية.

ومعها صيانة مجانية تصل إلى سنتين ويكون أول ثلاثة أقساط على الشركة ولا يتم دفع دفعة أولى أو رسوم إدارية. يوفر البنك نظام تقسيط المراجحة حيثُ يتم إضافة الضريبة على سعر السيارة الإجمالي وإذا كان سيارة شنجان يبلغ سعرها 100 ألف ريال سعودي وفترة السداد خمس سنوات فإن قيمة معدل الفائدة تكون 50 ألف ريال سعودي.

يضع البنك ضريبة قيمتها 15% من إجمالي سعر سيارة شانجان CS85 بحيث يكون إجمالي قيمتها 172.5 ألف ريال سعودي ويضع البنك قيمة إضافية لسعر السيارة الثابت.

بحيث يكون إجمالي قيمتها 172.5 ألف ريال سعودي ويضع البنك قيمة إضافية لسعر السيارة الثابت. تحسب ضريبة على سعر السيارة الأصلي. عروض تقسيط شانجان CS85 من بنك الراجحي مميزات سيارة شنجان Cs85 تتميز سيارة شانجان CS85 باحتوائها على نظام تبات أوتوماتيكي.

باحتوائها على نظام تبات أوتوماتيكي. تتميز بوجود كاميرات للرؤية تعمل بنظام 360 درجة.

توفر نظام الكبح الأوتوماتيكي في حالة الطوارئ.

تتميز بنظام المساعدة في الصعود والنزول في الطرق الصعبة والرمال.

بها نظام تحذير عند الخروج عن خط السير.

تتميز بوجود نظام التحذير عند حدوث أي اصطدامات. مميزات سيارة شنجان Cs85 مواصفات سيارة شنجان Cs85 تعمل سيارة شانجان CS85 بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 0.2 لتر.

بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 0.2 لتر. تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بنظام 8 سرعات وذو قوة 233 حصان.

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة كل 13 كيلو حوالي واحد لتر وتعد من أكثر السيارات اقتصادية للوقود.

تنطلق سيارة شانجان CS85 بداية من سرعة صفر حتى 100 كيلومتر في الساعة وذلك في زمن 7.5 ثانية. مواصفات سيارة شنجان Cs85 شروط الحصول على السيارة من الراجحي عند اختيار العميل نظام المرابحة لتمويل السيارة فإنه يتم تحويل الراتب إلى البنك.

يحدد البنك قيمة الدفعة الأولى والأخيرة وقيمة القسط الشهري.

لا يفرض البنك ضريبة مضافة على سيارة شنجان Cs85. شروط الحصول على السيارة من الراجحي

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