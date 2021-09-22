عروض اليوم الوطني 91 وتخفيضات مذهلة على أسعار فئات هوندا أكورد 2021، من المعروف أن اليوم الوطني بالمملكة يتميز بتوافر الكثير من العروض الخيالية والتخفيضات المهولة على عدة سلع منها السيارات؛ لذا ينتظر الكثيرون هذا اليوم بالتحديد لشراء سيارة جديدة بأقل سعر. ونقدم لكم اليوم العرض الأفضل ضمن تخفيضات اليوم الوطني على هوندا أكورد فئة سبورت موديل 2021 بمحرك تيربو، فإذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة فلا يوجد أفضل من أكورد 2021 السيارة الشعبية والأكثر مبيعاً بمواصفاتها الرائعة، خاصة ضمن التخفيضات المقامة الآن بمناسبة عروض اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني هوندا أكورد 2021

تتميز السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو (2000 سي سي) بقوة 252 حصان، عزم الدوران 375 نيوتن متر وناقل الحركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام الدفع أمامي. تتسارع سيارة هوندا أكورد سبورت 2021 من صفر إلى 100 خلال 5.8 ثانية، أما عن قدرة البنزين واستهلاك الوقود فإنها تمشيك مسافة 14.3 كيلو متر للتر الواحد؛ لذا فهي تعد من أفضل السيارات الاقتصادية بالمقارنة مع قوة المحرك، نوع البنزين 91 وسعة الخزان 56 لتر.

أسعار فئات هوندا أكورد 2021

سارع الآن واغتنم فرصة شراء السيارة داخل عروض اليوم الوطني 91 بالمملكة، حيث تقدم هوندا تخفيضات رائعة على هوندا أكورد بمناسبة اليوم الوطني بالمملكة وخصومات تصل إلى 9000 ريال.و يبلغ سعر فئة LX من هوندا اكورد موديل 2021 95 ألف و 400 ريال، وفئة LX SPORT بسعر 105 آلاف و 900 ريال، وفئة EX تبلغ سعرها 110 آلاف و 900 ريال، وفئة EXL تبلغ سعرها 120 ألف و 900 ريال. أما عن الفئة الخامسة من هوندا أكورد SPORT وهي المقدمة لدينا اليوم فيبلغ سعرها 132 ألف و 900 ريال، كافة الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى صيانة مجانية حتى 60 ألف كيلو متر أو لمدة ثلاث سنوات.

تتميز اكورد سبورت 2021 بشبك أمامي ضخم مع تطعيمات كروم في الوجهة الأمامية أحد مزايا هذه الفئة عن بقية الفئات، الجنوط تأتي مكحلة باللون الأسود مقاسها 18 إنش، بالإضافة إلى جناح خلفي كذلك باللون الأسود مع إطارات كروم على زجاج النوافذ، إضاءات السيارة بالكامل LED أمامية وخلفية مع كشافات ضباب وإضاءة نهارية ليد، كما أن السيارة مزودة بعدد 4 حساسات أمامية ورادار مع مثبت سرعة ذكي.

مواصفات اكورد سبورت 2021

السيارة بها إمكانية الدخول الذكي باللمس عن طريق الأبواب الأمامية مع مرآة جانبية كهربائية، كما تتميز هوندا اكورد سبورت 2021 بفتحة سقف مع إمكانية التشغيل عن بعد، المقود مكسي جلد للتحكم في مثبت السرعة والرادار من الجهة اليمنى والتحكم في الأوامر الصوتية و شاشة العدادات من الجهة اليسرى، شاشة وسطية مقاس 8 إنش تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع رؤية للكاميرا الخلفية، مع بروجيكتور، هاند بريك إلكتروني و أوتو هولد.

توجد تطعيمات كربون فايبر لامعة في الداخلية التي تأتي جلد باللون البيج، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد مع تكييف بتحكم منفصل بين السائق والراكب وفتحات تكييف خلفية. مقاعد أمامية كهربائية 8 وضعيات مع نوافذ أوتوماتيك نقرة واحدة، منافذ للشحن والطاقة في المقاعد الأمامية والخلفية مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية، توجد إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالإضافة إلى الإير باقات وكافة مواصفات الأمن والسلامة في هوندا أكورد 2021.