سيارة نيسان صني 2021- 2022 أسعار ومواصفات nissan sunny

سيارة نيسان صني 2022 هي سيارة من أصل ياباني المنشأ، تم العمل عليها وتجميعها في دلة الهند، وتأتي إلى الأسواق تابعة للوكيل الخاص بشركة نيسان موتور ايجيبت، وتتوافر بالأسواق بأشكال وفئات مختلفة ومتعددة أبرزها فئة مانيوال، والفئات الأخري تعمل بشكل أوتوماتيك، يتراوح سعر سيارة نيسان صني من 190 ألف جنيه وحتي 235 ألف جنيه في مصر.

سيارة نيسان صني 2022

سيارات نيسان صني 2022 تأتي بمواصفات متميزة تشابه إلى حد كبير السيارات السيدان، حيث تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة تبلغ 1500 سي سي وبقوة 108 حصان، بالإضافة إلى تزويدها بناقل حركة رباعي يعمل بسرعة أوتوماتيكية.

مواصفات سيارات نيسان صني 2021

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت الشركة المصنعة لهذا النون من السيارات عن المواصفات العامة لسيارات نيسان صني والأسعار المحددة على حسب الموديل والمواصفات وطبقا للبيانات المعلن عنها، حيث تمتاز سيارات نيسان بالمواصفات والخصائص التالية:-

تنافس سيارات نيسان سيارات شيفروليه افيو من حيث الشكل والتصميم

مزودة بتكييف ممتاز لا يؤثر استخدامه على قوة وأداء الموتور

وكذلك تأتي السيارة بمساحات جانبية واسعة، ووضعية القيادة للسيارة مرتفعة، الأمر الذي يجعلها تبدو الاختيار الأمثل لحديثي القيادة.

كذلك اهتمت شركة نيسان موتور ايجيبت بتقديم أحدث طراز من سيارات نيسان صني

وقد تم تزويدها بمجموعة من الكماليات أهمها شاشة الوسائط الإضافية التي تعمل باللمس وكاميرات الخلفية

إن سيارات نيسان صني تعتمد على منظومة الجزء الأمامي التي تمكنها من التسارع وهي في وضع السكون

كما أنها تعد من أفضل السيارات الموفرة في الوقود، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود مقدار.

كذلك الزجاج كهربائي للأبواب الأربعة، وبعها قفل مركزي، وتكييف هواء

عيوب سيارات nissan sunny

على الرغم من تعدد ما جاءت به سيارات نيسان صني من مميزات إلا أنها لا تخلو أيضا من وجود بعض العيوب في التصميم والشكل أبرزها:-

السيارة مرتفعة عن الأرض بالشكل الذي يؤثر على درجة ثبات السيارة

وتأتي سيارة نيسان بتصميم صندوقي ووزن خفيف الأمر الذي يؤثر على درجة ثبات السيارة

أسعار نيسان صني موديل 2021

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