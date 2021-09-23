شانجان العملاقة| مواصفات واسعار سيارة شانجان السفن موديل 2022 الأحدث في السعودية

شانجان العملاقة| مواصفات واسعار سيارة شانجان السفن موديل 2022 انتشرت سيارات شانجان 2022 السفن داخل المملكة بشكل ملحوظ حيث يتهافت المواطنين على شرائها من خلال معرفة إصداراتها المتوفرة داخل السوق والتي تحمل كل من الجودة العالية والأسعار المميزة بجانب توفير العديد من التسهيلات أثناء الشراء بالقسط كما يتيح للمواطن شراء السيارة بكل سهولة والاستمتاع باستخدامها الأمن طوال فترة التأمين والتي قد تصل إلى عامين من الاستخدام وحتى تتعرف على مزايا هذه السيارة وأسعارها بشكل تفصيلي يمكنك الاطلاع على كل من الآتي.

تتنوع التصنيفات الخاصة بهذه السيارة الي ثلاث انواع اساسية كل منها يحمل عدة مزايا وقدرات خاصة تجعله يعمل بشكل أفضل واعلى كفائة وتأتي مواصفات كل فئة من سيارات شنجان سفن لهذا العام في كل من الآتي

الفئة الأولى من ماركة شانجان تم تزويدها بمحرك دفع رباعي كما تبلغ السعة والمساحة الخاصة ب الاسطوانات الداخلية بحوالي 1400 سي سي، تصل القوة الخاصة بالسيارة بمعدل العزم الأساسي وهو 101 حصان.

تتميز السيارة الأولى تزويدها بناقل حركة مانيوال للاستخدام اليدوي خماسي الساعات مع سرعات قصوى الدوران والتي يبلغ 135 نيوتن.

السيارة الثانية من شانجان A/T تبلغ سعتها الداخلية بمعدل أعلى والذي يصل إلى 1500 سي سي بينما تتزايد عدد الاحصنه لسرعة السيارة لتصل إلى حوالي 107 حصان، ناقل للحركة لهذه النوعية يعمل بشكل اوتوماتيكي بمعدل خمس سرعات اساسية.

قوة عزم السيارة تبلغ ما يعادل 145 نيوتن وتتراوح معدلات التخزين الحقيبة المتواجدة داخل السيارة 382 لتر، تأتي النوعية الثالثة من هذه السيارة بالتفاصيل ذاتها مع ارتفاعها ببعض الامكانيات الطفيفة.

تتوفر العديد من طرق الشراء من خلال الدفع الفوري للشراء او اختيار طرق التقسيط والتي تجعل قيمة السيارة ترتفع عن الأسعار الحقيقة وهذا من خلال تطبيق نسب الفائدة عليها وتشتمل على كل من الآتي