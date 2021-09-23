سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبأقل قسط .. اغتنم الفرصة !!

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبأقل قسط، بمناسبة اليوم الوطني تزايدت العروض المذهلة على السيارات المتاحة للتقبيل أو للتنازل بمقابل أقساط فقط دون أي مبالغ أخرى. ونبدأ تقريرنا اليوم مع تويوتا يارس أوتوماتيك موديل 2017 مستعملة بمحرك بنزين تتواجد في الرياض، السيارة عدادها 150 ألف كيلو متر بحالة الوكالة بدون أي عيوب وهي متاحة للتنازل تقسيط أو كاش بدون مقابل. يتم سداد مبلغ 30800 ﷼ في حالة الدفع النقدي، أما في حالة طلب التقسيط فعليك العلم أن القسط الشهري يبلغ 931 ﷼ تم دفع 45 قسط ومتبقي 15 قسط فقط، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 12 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

توفرت أيضاً ضمن عروض اليوم الوطني في جدة سيارة تويوتا كامري موديل 2020 GLE جديدة للتنازل بدون مقابل، السيارة فئة فل كامل عليها لوحات ولكن الماكينة لم تستخدم وعدادها أصفار. السيارة متاحة للتقبيل على بنك الراجحي بقسط شهري يبلغ 1723 ريال، مع العلم أنه قد تم دفع 10 أقساط من أصل 60 قسط ومتبقي 50 قسط، إضافة إلى دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 41 ألف ريال تستطيع طلب تقسيطها على 24 شهر، تستطيع أيضاً الحصول على السيارة نقداً بمبلغ 103 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل أو التنازل أقساط على بنك الراجحي سيارة هيونداي سنتافي أوتوماتيك موديل 2019، السيارة مستعملة استعمال نظيف وعدادها مسجل ممشى 117 ألف كيلو متر وتتواجد في جدة، البودي بحالة الوكالة بدون أي حادث أو عيوب أو صدمات فقط باستثناء وجود حكة لا تُذكر في الباب الخلفي جهة اليسار. السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل بقسط شهري 1900 ريال تم سداد 28 قسط ويتبقى 32 قسط، كما يمكنك طلب السداد المبكر والحصول على السيارة مقابل 87590 ريال فقط.

سيارات حديثة للتنازل أقساط

تتوفر أيضاً هيونداي فيلوستر موديل 2020 بدبل وجير أوتوماتيكي للتنازل بدون مقابل على البنك الأهلي، السيارة فئة فل كامل بسقف بانوراما وحالتها ممتازة 100% وقراءة العداد تبلغ فقط 49 ألف كيلو متر وتتواجد في مدينة الدمام. السيارة متوفرة نقداً بسعر 65 ألف ريال ومتاحة أيضاً للتنازل تقسيط بدون مقابل بشرط تحويل الراتب على البنك الأهلي، تبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1459 ريال تم دفع قيمة 26 قسط ويتبقى 34 قسط آخرين،مع العلم أن قيمة الدفعة الأخيرة تبلغ تسعة آلاف و700 ريال.

وفي آخر عرض لدينا اليوم تتوفر هيونداي سوناتا أوتوماتيك موديل 2019 للتقبيل على البنك اﻷهلي، سيارة اقتصادية بودي وكالة بدون رش خارجي أو خدوش، عدادها مسجل ممشى 96 ألف كيلو متر ومتواجدة في مكة بلوحة مميزة 6661. السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل بتقسيط 1308 ريال تم دفع نصف القيمة الإجمالية للأقساط ويتبقى 30 قسط، وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 26 ألف ريال قابلة للتقسيط.