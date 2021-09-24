مواصفات عربة تويوتا سيكويا 2022 وسعرها وشكلها التخيلي

مواصفات عربة تويوتا سيكويا 2022 ، بعد تسريب بعض الصور الرقمية التخيلية لها فيكثر البحث الآن عن عربة تويوتا سيكويا و سعر سيكويا واليوم سنستعرض معكم شكل سيارة تويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً على الطريق ونوه أعزائي القراء أن هذا التصميم تخيلي مُستمد من عربة تويوتا تندرا 2022، والتي ظهرت بشكل رسمي منذ أيام قليلة لكي تقوم باندلاع الحرب بين الشاحنات الأمريكية ووحش تندرا لذلك نستعرض معكم مواصفات السيارة فتابعونا.

مواصفات عربة تويوتا سيكويا 2022

بعد أن عرفناكم رواد موقع ثقفني على سيارة بيك اب تندرا الجديدة التي تنافس كلاً من:

ففي تلك السيارة اُستخدم شكل أجدد الشاحنات اليابانية من شركة تويوتا وسوف يكون من ضمن تخيلات المصمم Kolesa

وقد طال انتظار الجيل الثالث “الجديد بالكامل” من السيارة العائلية الجديدة سيكويا وإليكم تذكير بالطرازات الفائتة :

الجيل الأول صُنع في شهر سبتمبر من عام 2000 حتى نوفمبر عام 2007

الجيل الثاني والموجود حالياً كانت بدايتة من شهر نوفمبر سنة 2007 كموديل 2008

عربة تويوتا سيكويا ( Toyota Sequoia ) تمثل فئة سيارة SUV كاملة الحجم

وذلك ضمن فئة في المنتصف بين تويوتا 4 رانر ( Toyota 4Runne ) الأقل إمكانيات منها

وذلك ضمن فئة في المنتصف بين تويوتا 4 رانر ( Toyota 4Runne ) الأقل إمكانيات منها وعربة تويوتا لاندكروزر ( Toyota Land Cruiser ) التي تعتبر طراز الـSUV الأعلى في الوقت الحالي لدى خطوط إنتاج شركة تويوتا.

Toyota Sequoia

تعد عربة تويوتا سيكويا 2022 Toyota Sequoia سيارة رياضية عائلية ذات استخدامات متعددة ب3 صفوف

وقد خضعت العربة لتحديثات وتجديدات التي من شأنها أن تقوم بتحسين من تقنيات السيارة.

ستأتي عربة سيكويا 2022 من الخارج بتصميم “شبكي” له جاذبية أكثر مع خطوط أكثر حِدة على جوانب السيارة من صنع الكروم

كما توجد مصابيح LED أمامية في العربة.

تتميز عربة تويوتا سيكويا 2022 في الألوان الخارجية الجديدة مثل: الأخضر سوبر وايت رمادي معدني مغناطيسي منتصف الليل أسود معدني.

كما نود التنبيه إلى أنه يتميز الجيل الثالث من شاحنة تندرا بعناصر تصميم جريئة

خاصة في المقدمة والشبك الأمامي الضخم الذي يحتل معظم الواجهة ليضيف هوية هجومية للغاية.

وقد تم إضافة هذه الهوية التصميمية المختلفة والجريئة بشكل رقمي “تخيلي” على سيارة سيكويا جديدة.

سعر سيكويا 2022

من المتوقع أعزاءنا متابعي موقع ثقفني أنه :

سوف يتم الكشف بشكل رسمي عن سيارة تويوتا سيكويا 2022 الجديدة كلياً قريباً. خلال العام القادم على الأرجح

وذلك بعد أن تخرج العربة الشقيقة مركبة “البيك اب تندرا” الجديدة من خط التجميع وذلك سوف يحدث أغلب الظن بحلول نهاية العام الجاري



اما بالنسبة لسعر السيارة فلم يتم تحديد سعرها.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة تويوتا سيكويا 2022 قد نالت إعجابكم دمتم بخير.