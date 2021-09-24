مركبات نظيفة استعمال خفيف بأسعار رخيصة في عروض حراج السيارات المستعملة، تزايدت بشدة السيارات المتوفرة للبيع وانخفضت الأسعار في عروض الحراج خاصة في الفترة الراهنة التي يتخللها اليوم الوطني. السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي نيسان مكسيما موديل 2010 فل كامل بفتحة سقف، السيارة باللون الأبيض محرك 6 سلندر وداخلية جلد باللون البيج، السيارة نظيفة جداً على الشرط وعليها سوم عشرة ألاف و500 ريال. كما يتوفر جيب تويوتا راف فور موديل 2010، السيارة باللون الأبيض بودي بلد ولكن بها دقة بسيطة في الرفرف الخلفي، الممشى 348 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك عليها سوم أيضاً 10 ألاف و500 ريال.

أرخص أسعار السيارات المستعملة

يتوفر جيب ميتسوبيشي باجيرو المميز باللون الأحمر مع نظام حركة مانيوال، السيارة موديل 2005 بها شاشة وسطية ودبل ممشاها يتجاوز المائتي ألف كيلو متر وعليها سوم بلغ 11 ألف و500 ريال. كما تتوفر سيارة كيا سيراتو موديل 2015 نظيفة من الداخل والخارج بدون حوادث أو خدوش، اللون أبيض الممشى 195 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 11 ألف و700 ريال ووقف الحراج على هذا المبلغ حتى الآن.

سيارات حديثة مستعملة للبيع

تتوفر سيارة هيونداي توسان فئة ليمتد موديل 2015 للبيع بسعر 13 ألف و500 ريال، اللون أبيض والممشى اقترب من الثلاثمائة ألف كيلو متر وبها شاشة وسطية. كما تتوفر سيارة تويوتا انوفا موديل 2015، اللون الخارجي بني والداخلي بيج وهي نظيفة شبه حالة الوكالة، الجير أوتوماتيكي والممشى المائتي وخمسين ألف كيلو متر وعليها سوم بلغ 22 ألف و 500 ريال. تتوفر سيارة هوندا اكورد موديل 2015 فئة فل كامل بفتحة سقف وممشى قليل، اللون الخارجي أبيض بدون رش أو حوادث والداخلية باللون البيج، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 31 ألف و 500 ريال.

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا مجددة ومفحوصة 100% موديل 2016 بسعر 34 ألف ريال، السيارة فئة فل كامل بفتحة سقف بانوراما لونها الخارجي أبيض والداخلية جلد باللون البيج، الممشى تجاوز المائتي ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي. كما تتوفر السيارة الرائعة من فولكس واجن كادي موديل 2012 باللون الأبيض وداخلية جلد بيج سبع مقاعد فخامة، السيارة فل كامل بجير أوتوماتيك مع فتحة سقف ممشاها 260 ألف وعليها سوم وصل إلى 32 ألف ريال.