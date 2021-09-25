سيارة شنجان الجبارة افضل عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات من ألراجحي

عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات، يسعى الكثير داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على سيارة شنجان alsvin 2022 و نظرًا لثمنها الباهظ لا يستطيع الكثير دفع هذا المبلغ نقدًا ولذلك يقوم بنك الراجحي بتقديم أفضل عروض التقسيط إلى جميع عملاء البنك ويختار العميل طريقة السداد التي تناسبه كما يعطي فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وإليكم أهم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات عرض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 من الراجحي يتم ذلك من خلال طريقتين هما تقسيط السيارة بتحويل الراتب لن يدفع العميل قيمة الدفعة الأولى ويقوم البنك بسداد القسط الأول عنه.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 0.50%.

يكون القسط الشهري أقل من 1300 جنيه وكلما زادت فترة السداد زاد المبلغ.

تصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 30%.

تبلغ أقصى فترة سداد حتى 60 شهر.

معدل النسبة السنوي هو 8.68% ويشمل قيمة التأمين. تقسيط السيارة بدون تحويل الراتب تصل قيمة الدفعة الأولى إلى 10% من سعر السيارة الأصلي.

الأصلي. تبلغ قيمة الرسوم الإدارية إلى 0.50%.

يكون قسط التقسيط الشهري قليل.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة إلى 25% من قيمة السيارة.

تصل فترة السداد حتى 60 شهر.

معدل النسبة الشهري يكون 10.30% ويتضمن قيمة التأمين. مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 تتميز السيارة باحتوائها على شاشة معلومات السيارة ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء كما تحتوي على وسائل الترفيه مثل البلوتوث ومدخل USB ومكبرات صوت.

تضمن الأمان للمقاعد الأمامية حيثُ تحتوي على وسائد هوائية.

تتميز السيارة باحتوائها على جنوط مقاس 14 بوصة وتحتوي على تكييف هواء.

تتميز بوجودك فرامل مانعة للانغلاق.

تحتوي على نظام ثبات إلكتروني. تقسيط السيارة بتحويل الراتبتقسيط السيارة بدون تحويل الراتبمميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin تحتوي الفئة الأولى من السيارة على محرك رباعي يعمل بسعة 1400 سي سي.

يصل قوة المحرك بها إلي 101 حصان حيث يعمل المحرك عزم 135 نيوتن.

ناقل الحركة بها يعمل يدويًا وهو يحتوي على خمس سرعات مختلفة.

أما الفئة الثانية من السيارة والثالثة تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات ويعمل بسعة 1500 سي سي وتصل قوته إلى 107 حصان.

تحتوي الفئة الثانية والثالثة أيضًا على محرك يدوي يعمل بخمس سرعات. مواصفات سيارة شنجان alsvin الوسوم

عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات، يسعى الكثير داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على سيارة شنجان alsvin 2022 و نظرًا لثمنها الباهظ لا يستطيع الكثير دفع هذا المبلغ نقدًا ولذلك يقوم بنك الراجحي بتقديم أفضل عروض التقسيط إلى جميع عملاء البنك ويختار العميل طريقة السداد التي تناسبه كما يعطي فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وإليكم أهم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات عرض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 من الراجحي يتم ذلك من خلال طريقتين هما تقسيط السيارة بتحويل الراتب لن يدفع العميل قيمة الدفعة الأولى ويقوم البنك بسداد القسط الأول عنه.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 0.50%.

يكون القسط الشهري أقل من 1300 جنيه وكلما زادت فترة السداد زاد المبلغ.

تصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 30%.

تبلغ أقصى فترة سداد حتى 60 شهر.

معدل النسبة السنوي هو 8.68% ويشمل قيمة التأمين. تقسيط السيارة بدون تحويل الراتب تصل قيمة الدفعة الأولى إلى 10% من سعر السيارة الأصلي.

الأصلي. تبلغ قيمة الرسوم الإدارية إلى 0.50%.

يكون قسط التقسيط الشهري قليل.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة إلى 25% من قيمة السيارة.

تصل فترة السداد حتى 60 شهر.

معدل النسبة الشهري يكون 10.30% ويتضمن قيمة التأمين. مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 تتميز السيارة باحتوائها على شاشة معلومات السيارة ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء كما تحتوي على وسائل الترفيه مثل البلوتوث ومدخل USB ومكبرات صوت.

تضمن الأمان للمقاعد الأمامية حيثُ تحتوي على وسائد هوائية.

تتميز السيارة باحتوائها على جنوط مقاس 14 بوصة وتحتوي على تكييف هواء.

تتميز بوجودك فرامل مانعة للانغلاق.

تحتوي على نظام ثبات إلكتروني. تقسيط السيارة بتحويل الراتبتقسيط السيارة بدون تحويل الراتبمميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin تحتوي الفئة الأولى من السيارة على محرك رباعي يعمل بسعة 1400 سي سي.

يصل قوة المحرك بها إلي 101 حصان حيث يعمل المحرك عزم 135 نيوتن.

ناقل الحركة بها يعمل يدويًا وهو يحتوي على خمس سرعات مختلفة.

أما الفئة الثانية من السيارة والثالثة تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات ويعمل بسعة 1500 سي سي وتصل قوته إلى 107 حصان.

تحتوي الفئة الثانية والثالثة أيضًا على محرك يدوي يعمل بخمس سرعات. مواصفات سيارة شنجان alsvin

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة شنجان الجبارة افضل عروض تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات من ألراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.