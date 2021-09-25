عروض اليوم الوطني 91 للسيارات المستعملة وتخفيضات رهيبة في حراج مكة، تتواصل لليوم الثالث على التوالي عروض اليوم الوطني للسيارات في حراج مكة الذي يشهد اقبالاً هائلاً هذه الأيام. حيث توفرت اليوم تويوتا كامري مستعمل موديل 2003 باللون الفضي، السيارة فئة فل كامل بقير أوتوماتيك وحالتها نظيفة من الداخل، تجاوزت قراءة العداد الثلاثمائة وخمسين ألف كيلو متر ووصل أعلى سوم للسيارة إلى 8000 ريال. كما توفرت هيونداي أكسنت موديل 2006 باللون الأخضر، السيارةبمحرك قوي 2000 سي سي وقير أوتوماتيك وعدادها 390 ألف كيلو متر، السيارة على الشرط مجددة مفحوصة وبلغ أعلى سوم لها 9000 ريال.

عروض اليوم الوطني 91 للسيارات المستعملة

توفرت اليوم في عروض اليوم الوطني يحراج مكة نيسان ماكسيما موديل 2006 باللون الأبيض، السيارة ماكينة وقير وبودي على الشرط بها داخلية مميزة لونها بيج، عدادالسيارة مسجل ممشى تجاوز قليلاً الثلاثمائة ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك وسعرها 13 ألف ريال. توفرت أيضاً سيارة تويوتا إينوفا أوتوماتيك مستعمل موديل 2014 باللون الذهبي، السيارة مجددة ومفحوصة بمحرك قوي 2700 سي سي وعدادها 520 ألف كيلو متر، مطلوب 14 ألف ريال.

تتوفر سيارة جي ام سي يوكن فئة XL موديل 2007 ذوالسبعة مقاعد بحالة نظيفة جداً للبيع بسعر 18 ألف و500 ريال، السيارة باللون الذهبي مع داخلية باللون البيج ومشروطة على الفحص. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2010 باللون الفضي، السيارة فئة فل كامل بنظام أوتوماتيكي للحركة وداخلية جلد مميزة لهذه الفئة باللون البيج، السيارة بحالة نظيفة داخلياً وخارجياً وعدادها مسجل 420 ألف كيلو متر ممشى، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 24 ألف ريال.

عروض سيارات مستعملة رخيصة

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2016 فئة فل كامل للبيع في حراج مكة ضمن عروض اليوم الوطني، السيارة باللون الأبيض وداخلية جلد باللون البيج عدادها مسجل 155 ألف كيلو متر ممشى، السيارة بحالة نظيفة جداً على الشرط بدون حوادث أو صدمات بقير أوتوماتيك وسعرها 31 ألف و 500 ريال. تتوفر سيارة رانج روفر موديل 2015 باللون الأبيض، السيارة بحالة نظيفة جداً داخلياً وخارجياً، وصل أعلى سوم إلى 54 ألف ريال والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس دبل مستعمل موديل 2017 للبيع في حراج مكة، السيارة باللون الأبيض مع داخلية جلد باللون الأحمر، عداد السيارة مسجل ممشى 221 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيك ووصل أعلى سوم إلى 67 ألف ريال وصاحب السيارة يطلب 70 ألف ريال. كما تتوفر سيارة جيب لكزس موديل 2013 باللون الذهبي مع داخلية بيج جلد، السيارة بودي بلد على الفحص بقير أوتوماتيك ووصل أعلى سوم لها إلى 138 ألف ريال.