“الوحش الياباني” سوزوكي ديزاير 2022 ارخص سيارة يابانية بالتقسيط بدون مقدم في السعودية

“الوحش الياباني” سوزوكي ديزاير 2022 ارخص سيارة يابانية بالتقسيط المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية التي تهتم بالاطلاع على أحدث ماركات السيارات ومن بين هذه السيارات القادمة. من قبل الوكيل الحصري داخل المملكة سيارة سوزوكي والتي تعد الأرخص سعرًا والاعلى جودة إلى جانب أناقة الشكل الخارجي والذي يتلائم بشكل أكبر للاذواق النسائية وحتى تتعرف على سعر المنتج وطريقة التقسيط إلى جانب معرفة إحدى أهم المعلومات المتعلقة بالمزايا التقنية المقدمة داخل السيارة في البيانات التي نعرضها من خلال التفاصيل المتواجدة بالأسفل.

تتمتع هذه السيارة بالقدرة على الحصول عليها من خلال تسهيلات في كل من معاملات الشراء والتقسيط والتي تتضمن عدة تفاصيل مهمة

يبلغ سعر سيارة سوزوكي داخل المملكة العربية السعودية بشكل اساسي حوالي 38.900 ألف ريال سعودي بسعر صافي خالي من الضرائب والقيم السعرية المضافة.

عند البدء في خطوة شراء السيارة تقوم الشركة بتطبيق قيمة المبلغ والضريبة المضافة والتي تصل نسبتها من السعر الخاص بالسيارة بمعدل 15% حيث تأتي السيارة بعد إضافة تلك القيمة لتكون بمبلغ 5800 ريال سعودي.

تستطيع تقسيط هذه السيارة وفقًا للوكيل الحصري داخل السعودية دون وضع قيود أو شروط على المقسط من خلال دفعه بمعدل 618 ريال سعودي كل شهر.

يمنح الوكيل للمستخدم ضمان عامين على هذه السيارة طوال فترة التقسيط مما يضمن لك الاستمتاع بفترات الضمان المحددة.

اهم مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2021

تتوفر السيارة بعدة تقنيات تعمل على رفع مستوى الأداء والكفاءة للسيارة متضمنة هذه المزايا الأساسية