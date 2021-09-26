مواصفات سيارة شانجان CS85 2022 والتقسيط من مصرف الراجحي

مواصفات سيارة شانجان CS85 2022 والتقسيط من الراجحي، أعلنت شركة السيارات الشهيرة شركة شانجان عن إطلاق سيارتها الجديدة سيارة شانجان CS85 2022، والتي تتميز بمجموعة من المواصفات الرائعة سواء في التصميم الخارجي لها أو التصميم الداخلي المريح، كما أنه تم توفير السيارة بأكثر من لون ملائمة جميع الأذواق، وأعلن مصرف الراجحي عن شروط تقسيط سيارة شانجان CS85 الجديدة للراغبين في الحصول عليها.

مواصفات سيارة شانجان CS85 2022

يتساءل الكثير من محبي سيارات شانجان وخاصةً السيارات الرياضية عن خصائص سيارة شانجان CS85 2022 الجديدة المعلن عنها من أجل معرفة جميع تفاصيل السيارة قبل قرار الشراء، وجاءت الخصائص بهذا الشكل:

نظام القيادة الذكي المدمج بالسيارة للتسهيل من القيادة. مقاعد السيارة من النوع الرياضي المريح بهدف إراحة العنق وفقرات الجسم. هناك أكثر من لون للسيارة حوالي 6 ألوان هم اللون البنفسجي والأحمر والأسود والأزرق والأبيض والرمادي لاختيار ما ترغب به. يتواجد نظام فورست آير بالسيارة لكي يتم تنقية الهواء أثناء غلق السيارة. قوة محرك السيارة 233 حصان. شكل السيارة من الخارج يأخذ التصميم الكوبي الرياضي مع فتحة سقف وعجلات مصنوعة من الألومنيوم واستخدام مصابيح ضباب للرؤية من خلالها جهاز حساس للمطر. نوع محرك سيارة شانجان CS85 2022 هو 2.0L Turbo GDL. خزان الوقود تصل سعته إلى 58 لتر من الوقود. أما عن التجهيزات الأمنية في السيارة فتم إضافة الوسائد والستائر الأمنية بجوانب السيارة كلها. دمج المكيف المضاف له فتحة تنقية الهواء. رادار ذكي. مساعد كهربي مدعم مع مقود السيارة. بالإضافة لوجود بصلة لتحديد الاتجاهات.

تقسيط شانجان CS85 2022 من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي كواحد من شركات أخرى عديدة تقدم عرض التقسيط على السيارات المختلفة، هذه السيارة سيارة شانجان CS85 2022 بهذه الشروط: