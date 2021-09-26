بدون تحويل راتب من بنك الراجحي عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin لمدة 60 شهر

من بنك الراجحي عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin لمدة 60 شهر، انطلقت سيارة شنجان الجديدة عام 2022 والتي هي حلم للكثير إذا كان بهدف العمل أو هدف شخصي للعائلة والاستمتاع بها والبعض يقدر على دفع ثمن السيارة أما البعض الآخر يرى أن ثمنها باهظ جدًا ومن الصعب الحصول عليها وقد أعلن بنك الراجحي عن إمكانية تقسيط سيارة شنجان alsvin بطريقة مناسبة للجميع كما يعطي حق اختيار طريقة التقسيط تابعونا.

بفرض أن سعر سيارة شنجان alsvin هو 75 ألف ريال داخل المملكة السعودية فإن معدل النسبة السنوي للسيارة هو 8.68% من سعرها الأصلي.

لا يفرض البنك على العميل دفع قيمة القسط الأول.

يمنح فترة سداد حتى خمس سنوات وكلما كانت المدة أطول زاد القسط.

يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1.222 ريال سعودي.

تصل قيمة الدفعة الأولى التي يلتزم بها العميل إلى 10% من قيمة السيارة.

إذا كان سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية هو 75 ألف ريال فإن قيمة الدفعة الأولى هي 7500 ريال سعودي.

يمنح البنك فترة سداد حتى 60 شهر وكلما زادت المدة زال قيمة القسط المدفوع شهريًا.

يبلغ معدل النسبة السنوي إلى 10.30% وتشمل النسبة قيمة التأمين.

يقوم العميل بالتقديم من خلال موقع البنك الإلكتروني و كتابة جميع البيانات المطلوبة وإذا وافق عليه يتم التوجه إلى أحد فروع بنك الراجحي أو من خلال معارض المجدوعي.

يُمكن للعميل التقديم من خلال الاتصال على هذا الرقم 8001241222 .

يتم تطبيق جميع الشروط والأحكام في بنك الراجحي.

يستمر هذا العرض مع نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

في بعض الأحيان تختلف مواصفات السيارة المعروضة عن الواقع كنوع من الدعايا.

يخضع البنك للرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي السعودي.

يصل طول السيارة حوالي 4390 ملليمتر وعرضها 1725 ملليمتر والارتفاع 1490.

تصل حجم الحقيبة الخلفية حتى 382 لتر.

تعمل الفئة الأولى السيارة بمحرك رباعي سعته 1400 سي سي بينما الفئة الثانية والثالثة يعمل المحرك الرباعي بهما بسعة 1500 سي سي

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