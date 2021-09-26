انخفاض سعر شيفروليه تاهو 2021 فئة LT بنسبة كبيرة تتجاوز 17%

انخفاض سعر شيفروليه تاهو 2021 فئة LT السيارة العائلية الأفضل بين المنافسين بنسبة كبيرة تتجاوز 17%، تزامناً مع عروض اليوم الوطني للمملكة على السيارات، حصلت تاهو 2021 فئة LT على تخفيض رائع لا يقل عن 17%. يعتبر طراز LT هو فئة النص فل ويأتي بمواصفات أكثر روعة بعد التعديلات، خاصة بعد أن أصبح الموديل الجديد من السيارة أكثر إرتفاعاً عن ذي قبل مع تزويده بمحرك مرن ثماني الأسطوانات. لذا هيا بنا نتعرف معكم على مواصفات شيفروليه تاهو 2021 فئة LT وأقل سعر لها داخل المملكة شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر ومواصفات شيفروليه تاهو LT موديل 2021

تتميز تاهو 2021 بمحرك مرن V8 ذو ثمان سلندرات بحيث تتغير قوة المحرك حسب الضغط على البنزين، وبذلك تبدأ ب 2 سلندر ثم أربعة ثم أعلى، القوة القصوى للمحرك 355 حصان والعزم 519 نيوتن.متر، القير أوتوماتيك وقد أصبح بـ10 سرعات في الموديل الجديد. حصلت السيارة على تغيير جذري من حيث الشكل والمواصفات وخاصة الداخلية، بالإضافة إلى تخفيض كبير ضمن عروض اليوم الوطني. وأصبح سعر تاهو 2021 فئة LT الآن 214 ألف و475 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 255 ألف و650 ريال وبتخفيض يتجاوز 17%.

مفتاح السيارة به إمكانية التشغيل عن بعد مع ثلاث عدسات أمامية وإضاءة بالكامل LED، بالإضافة إلى الليد النهاري مع حساسات أمامية وشبك ضخم بخطوط كروم مع حواف باللون الأسود، مع فارق ملحوظ في إرتفاع سيارة شيفروليه تاهو LT 2021 عن موديل العام السابق. الجنوط مقاس 18 إنش مع دواسة فايبر ودخول زكي على جميع الأبواب، إضافة إلى سلة علوية وجناح خلفي وخط كروم وتطعيمات في خلفية السيارة، مع مساحات للزجاج الخلفي وشنطة بحجم متسع وإضاءة بالكامل ليد من الخلف.

تاهو 2021 فئة LT

السيارة مُطعمة بتخشيب على الأبواب الداخلية ومقاعد جلد باللون الرمادي الفاتح مع قفل مركزي للأبواب الأربعة، المقاعد الخلفية بها إضاءة مع تحكم منفصل للتكييف و منفذ للشحن والطاقة وفتحات التكييف في الأعلى. في شيفروليه تاهو 2021 يتم التحكم كهربائياً في المقاعد الأمامية والتحكم أوتوماتيكياً في الزجاج بلمسة واحدة، الجنوط كهربائية مع وضعيات القيادة والمقود مكسي بالجلد يمكن من خلاله التحكم في مثبت السرعة والنظام الصوتي، توجد شاشة وسطية بحجم كبير تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية، تكييف أوتو بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع مخارج للشحن والطاقة وثلاجة في تاهو فئة LT موديل 2021.