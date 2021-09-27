مواصفات سيارة مرسيدس الجديدة سي كلاس 2022 والسعر

مواصفات سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 الجديدة، تختص شركة مرسيدس للسيارات العالمية بإنتاج العديد من السيارات بمزايا متنوعة تتناسب مع جميع العملاء والمشترين، وينتظر محبي سيارات شركة مرسيدس الإعلان عن السيارة الجديدة فئة سي كلاس من شركة مرسيدس، وها قد أعلنت الشركة عن قرب موعد طرحها في الأسواق المصرية عما قريب، ولهذا نحدثكم اليوم عن سعر ومواصفات سيارة مرسيدس سي كلاس الجديدة لعام 2022.

خصائص سيارات مرسيدس سي كلاس الجديدة

وفرت شركة مرسيدس فئتين من السيارة سي كلاس هما c180 و c200 ولكل واحدة منهما الخصائص والمواصفات التي تتميز بها بالإضافة للسعر المختلف لكلاهما حسب النوع وفئة السيارة، سيتم ذكر تفاصيل كل منهما على حدة.

مواصفات سيارة مرسيدس C180 الجديدة

نبدأ أولًا بتوضيح مزايا سيارة مرسيدس C180 وهي:

عزم الدوران الأقصى للسيارة يصل إلى 250 نيوتن في متر.

تصل السعة لمحرك السيارة إلى 1500 cc تربو.

وقوة محرك السيارة هي 156 حصان.

تستخدم السيارة ناقل حركة نظام أوتوماتيك يعمل بتسع سرعات مختلفة.

وعدد سلندرات السيارة هو أربع سلندرات.

سعر سيارة مرسيدس C180 في مصر

السيارة منها فئتين هما:

سعر فئة sport للسيارة non metallic هو 949 ألف جنيه أما سعر السيارة metallic هو 969 ألف جنيه. أما عن سعر الفئة الثانية وهي فئة Avant-garde plus للسيارة Non metallic هو 959 ألف جنيه والسيارة Metallic هو 979 ألف جنيه.

مواصفات سيارة مرسيدس C200 الجديدة

والآن نعرض لكم مزايا سيارة مرسيدس C200 الجديدة وهي:

سعة محرك السيارة تصل حتى 1500 سي سي تربو.

أما القوة التي يصل إليها محرك السيارة هي 204 حصان أكثر من سيارة C180.

وبالنسبة لعدد السلندرات فهو متشابه مع عدد سلندرات سيارة مرسيدس C180 وهم أربع سلندرات.

عزم الدوران الأقصى الذي يصل إليه هو 300 نيوتن في متر.

وتعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي سرعاته تسع سرعات.

سعر سيارة مرسيدس C200 في مصر

السيارة منها فئة واحدة فقط على عكس C180 وهي فئة Sport سعر السيارة Metalic هو 1135000 جنيه مصري وسعر السيارة non metallic هو 1115000 جنيه مصري.