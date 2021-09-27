مواصفات شاحنة دودج رام 2022 الخاصة وسعرها وشكلها تعرفوا عليها

مواصفات شاحنة دودج رام 2022 ، تم الكشف بشكل رسمي عن النسخة الأولى الخاصة والأولى من أقوى شاحنة دودج رام 1500 الجديدة ، ومركبة رام الجديدة البيك اب الأمريكية الجديدة تحمل اسم Ignition Edition وتتميز المركبة الجديدة باللون الخارجي البرتقالي المميز لها الذي يعطيها رونقها المميز والطابع الهجومي مع لمسات سوداء رياضية وفي تلك المقالة سنطلعكم على نبذة عن السيارة ونظرة بسيطة عليها وعلى سعرها.

مواصفات شاحنة دودج رام 2022

تعتمد شاحنة دودج رام الشاحنة الجديدة الرياضية على :

سيارة بيك اب رام 1500 موديل تي ار اكس ( Ram 1500 TRX )

وهذا البيك اب هو صاحب اللقب المعروف وهو أقوى وأسرع بيك اب غير محدود الإنتاج في العالم في الوقت الحالي

ونسخة بيك اب فورد رابتر ار ( Ford Raptor R ) النسخة الأقوى من فورد F150 التي يجدر بالذكر انه لم يتم إطلاقها إلى الآن.

سيارات رام

في البداية أول نسخة “خاصة” من أقوى شاحنة من شاحنات رام 1500 الجديدة تأتي بمواصفات مختلفة منها

تأتي العربة من الخارج والداخل باللون البرتقالي.

كما ان العربة تمتلك من الخارج رسومات خاصة.

كذلك تمتلك دودج رام إطارات بلون اسود بحجم 18 إنش.

مواصفات Dodge Ram من الداخل

أما بالنسبة لعربة دودج رام عربة البيك اب الخاص ومن مواصفات شاحنة دودج رام 2022 :

العربة بتأتي بتطريزات برتقالية وشعار TRX.

السيارة تتميز بأن هناك لمسات من الكربون فايبر بلون نحاس.

كما ان السيارة تأتي بإضافات من الكنتارا.

تأتي سيارة بيك اب رام 2022 الخاصة بأنها :

العربة مجهزة بالمستوى الثاني من القطع.

ولذلك العربة تتضمن فتحة سقف “بانورامية”.

كما أنها تمتلك بطانة حوض تخزين خلفي قابلة للرش.

والعربة بها مرابط للبضائع.

كما انه تم توفير ضوء بريكات LED.

بالإضافة إلى انه تمتلك العربة من الداخل شاشة عرض “رأسية” ( head up display ).

كما ان العربة تأتي مع نظام الفرملة الطارئة للمشاة.

محركات دودج رام 2022

بشكل ميكانيكي قال الخبراء انه لم تحصل هذه المركبة الخاصة على أية تغييرات وذلك مقارنة بالطراز الأساسي للعربة التي تمت تجربته

فالعربة تعتمد بشكل أساسي على محرك هيمي V8 بسعة 6.2 لتر.

المحرك مع سوبر تشارج يُطلق منه قوة 702 حصان ( 712 حصان أوروبي PS ).

وعزم دوران 881 نيوتن متر.

كما ان المحرك يتصل مع قير ZF أوتوماتيك من ثمانية غيارات.

سعر دودج رام 2022

تبدأ اسعار أقوى شاحنة رام 1500 الجديدة بالنسخة الخاصة الأولى منها :

النسخة التي تحمل اسم Ignition Edition في السوق الأمريكي : تبدأ من 93,280 دولار أمريكي. وهذا السعر الذي يعادل 349,800 ريال سعودي. بالإضافة إلى احتساب رسوم الشحن الذي يبلغ قدرها 1.695 دولار أمريكي. وذا السعر الذي يعادل 6,356 ريال سعودي



وبذلك سوف تتوفر أجدد شاحنة أمريكية للبيع في الأسواق في خلال هذا الربع الأخير من العام الحالي.

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن مواصفات شاحنة دودج رام 2022 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير أعزائي القراء.