سعر كامري 2020 من أكثر الموضوعات التي تهم المواطن السعودي وذلك لآن هذه السيارة واحدة من أكثر السيارات نجاحًا في المملكة العربية السعودية، ولم يأتي هذا من قبيل الصدفة، ويرجع الأمر لتجربة الأمان والقيادة والرفاهية الفريدة التي تقدمها كامري 2020، وانخفض سعر كامري 2020 المستعملة بنسبة تتجاوز الـ10% وذلك لاقتراب نزول كامري 2023، وهناك عدد كبير من السيارات النظيفة المتاحة للشراء عبر منصة حراج المتخصصة في بيع السيارات المستعملة.

سعر كامري 2020 في حراج ينخفض 10% سيارات نظيفة ممشى قليل

تبدأ أسعار كامري 2020 لدى حراج في السعودية من 60 ألف ريال وهناك أكثر من حالات نظيفة للغاية عزيزي القارئ يمكنك تفقدها فيما يلي.

وفي الوقت نفسه تختلف الاسعار بناءً على اختلاف الحالات والفئات، وأيضا تختلف الأسعار بناءً اختلاف آليات العرض والطلب.

سيارات كامري 2020 ستاندر بحالة نظيفة وأرخص الأسعار

هناك سيارة كامري 2020 فئة ستاندر LE ممشى 49 الف كيلو لونها فضي بحالة بدن ممتاز مقابل 47 الف ريال بدون تقسيط.

وفي الوقت نفسه هناك سيارة كامري 2020 SE فل كامل عداد 48 الف كيلو حالة البودي ممتازة مقابل 122 ألف.

وكذلك هناك كامري ستاندر 2020 اللون ابيض ممشى 154 الف كيلو متر حالة البودي جيدة مقابل 84 ألف ريال سعودي.

كامري 2022 GLE K بسعر 96 الف.

وفي الوقت نفسه GLE K HEV بسعر 98 الف ريال سعودي.

وكذلك سعر كامري 2022 استاندر LE بسعر 86 ألف ريال.

سعر كامري 2022 الجديدة لدى وكالة عبداللطيف جميلتقسيط كامري لدى عبداللطيف جميل بأقل الأسعار وأقوى العروض

يمكن تقسيط كامري موديل 2022 لدى عبداللطيف جميل لمدة حتى 60 شهر.

وفي الوقت نفسه يمكن الدخول على موقع وكيل تويوتا في السعودية لمعرفة تكلفة الاقساط الشهرية بدقة.

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ملحوظة: قد تتغير أسعار السيارات المستعملة بناءً على أكثر من عامل وهم: