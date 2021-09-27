سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية مواصفات مرسيدس 2022 من الداخل

سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية ، قامت الشركة بالكشف عن سيارة سيدان الفخمة الجديدة لمرسيدس اس كلاس 2021 ،وهي أحدث سيارة تم أطلاقها من قبل الشركة وها أخيرا ،تم الأعلان عنها بشكل رسمي بعد أستمرار طويل لعرض حملات كثيرة ،تضمنت مجموعة كبيرة من الفيديوهات والصور التشويقية لسيارة مرسيدس اس كلاس 2022 ، وكشفوا أيضا من خلال تلك الحملات بعض الأسرار الغامضة حول تلك السيارة ، وكشفت الشركة الغطاء عن سيارة السيدان الفاخرة S500 2021 بالحجم الكامل لها ، مرسيدس اس كلاس 2022 تعتبر هي سيارة صالون فاخرة حيث حصلت علي لقب أفضل سيارة في العالم ، والآن أصبح يوجد لها إصدار جديد كليًا.

كذلك تعتبرسيارة مرسيدس اس كلاس 2022 رائدة لأنها دائما تقدم أحدث سيارات الصالون من سيارات المرسيدس قبل ترشيحها عبر باقي المجموعة المصدرة للأسواق ، ومن خلال الاسطر القادمة سوف نعرض لكم سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية ، وأهم مواصفاتها التي تميزها تابعوا.

سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية

لم تقوم شركة mercedes بتحديد سعر سيارة سعر مرسيدس S2021 ،حتي الأن لا يعلم أحد كم يكون سعرها الذي سوف يتم التعامل به في الأسواق السعودية أو الأسواق العالمية ، ولكن من المحتمل أن يكون أسعار مرسيدس 2021 في السعودية ، تبدأ من 650،000 دولار أمريكي وذلك هو سعرها في الأسواق العالمية وذلك السعر بما يعادل 2.43 مليون ريال سعودي تقريبا .

مواصفات سيارة مرسيدس 2022

جاءت سيارة Mercedes 2021 بالكثير من المميزات كون أنها بتصميم رياضي أيروديناميكي ، حيث تم بعض التعديلات الطفيفة علي الشكل الخارجي لسيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة ، لكي تتماشي مع العصر الحديث وتتداخل معه ، كذك أرادت شركة مرسيدس ، بإن تكون لسيارة مرسيدس إنطلاقة قوية ومميزة ، لكي يستطيعوا من خلالها منافسة سيارة روز رايزجوست وبنتلي ،وذلك المنافسة لم تكون سهلة حيث أن من الصعب التفوق علي تلك العربتان ، ولكن تفوقت سيارة مرسيدس اس كلاس 2022 في تحقيق ذلك النجاح.

مواصفات سيارة اس كلاس الجديدة

ومن أهم مميزات سيارة مرسيدس اس كلاس 2022 الجديدة :

جاء غطاء سيارة Mercedes 2021 أطول . حيث أصبح يوجد شرائط هوائية داخل المرايات ،تساعد علي تدفق الهواء بشكل أفضل داخل سيارة Mercedes. حصلت سيارة مرسيدس اس كلاس فئة S 2021 علي وجود مصابيح خلفية أفقية ، وهذا لم يحدث منذ ثلاث أجيال مضت. كذلك أصبحت مقابض باب سيارة مرسيدس اس كلاس متداخلة من جسم السيارة وهذا يجعلها فائقة الجمال . يوجد بالسيارة جنوط بقياس 21 بوصة ، ومصابيح السيارة والعجلات أصبحت واضحة بشكل أكبر. كذلك يمكن تدفق العمود c بسلاسة أكثر في الكتف الخلفي للسيارة . تتميز سيارة مرسيدس اس كلاس الجديدة ، بجيل جديد ومميز من العجلات التي تحتوي علي خاصية التوجيه ، والتعرف علي جميع الأجسام مع عدم التدخل في السعة ويرجع ذلك ، بفضل الأستشعار الثنائي الموجودة في منطقة حافة عجلة القيادة . حافظظت شركة مرسيدس علي نفس جودة كراسي السيارة المصنوعة من جلد نابا المبطن بجودة عالية جدا ومتوفرة بالوان كثيرة. يوجد بالسيارة عدد سته سلندر بدفع خلفي أو كلي بسعة تصل إلي 3000 سي سي بقوة تصل إلي 333 حصان، من فئة 400s. سلندرات بدفع خلفي يصل عددها إلي 12 سلندر بسعة 6000 سي سي، قوتها 530 حصان من فئة 500S. تأتي السيارة بعدد من الالوان المختلفه وهما ، أخضر زمردي ،أسود وأسود لامح لون أزرق قمري.

الأن نكون وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي شملت معلومات عن مواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 ، وسعرها في السعودية نتمني أن تكون نالت أعجابك عزيزي القاريء.