سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 3000 ريال في عروض حراج مكة لليوم الوطني، تواصلت العروض والتخفيضات تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني 91 وذلك لليوم الخامس على التوالي في حراج مكة المكرمة، وقد توفرت مجموعة من السيارات المعروضة بأسعار رخيصة أو بسوم قليل، السيارة الأولى لدينا هي فورد اكسبديشن ذات الثلاث صفوف للمقاعد موديل 2008، اللون أسود والسيارة نظيفة جداً ومشروطة مع مقاعد جلد باللون البيج، وقف سوم هذه السيارة على 2500 ريال حتى الآن رغم أنها تستحق أكثر من ذلك بكثير. كما تتوفر تويوتا كرسيدا فئة GL موديل 95 بجير عادي، اللون ذهبي وداخلية السيارة مزيج بين الأحمر والأسود ومزودة بزجاج كهربائي، الممشى تجاوز 700 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 3000 ريال فقط.

عروض حراج مكة للسيارات مستعملة

ونظراً للتزايد الهائل في أعداد السيارات المتاحة للبيع عروض حراج مكة لليوم الوطني فقد رخصت الأسعار بشدة، وتوفرت للبيع سيارة لكزس أوديشن موديل 2006 باللون الأسود وداخلية جلد أوف وايت، وقف سوم هذه السيارة 3100 ريال فقط وحالتها نظيفة جداً. تتوفر للبيع أيضاً سيارة هيونداي اكسنت مستعمل موديل 2009 بجير أوتوماتيك، اللون بني والممشى 300 ألف كيلو متر والمركبة مجددة وصاحبها يطلب 9000 ريال. تتوفر كذلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 فئة XLI بمحرك اقتصادي سعة 1.6 لتر وجير عادي، اللون أبيض مع داخلية جلد مخمل بيج بالاضافة إلى شاشة، الممشى تجاوز 300 ألف كيلو متر والسعر 18 ألف و200 ريال.

كما تتوفر ضمن عروض اليوم الوطني للسيارات في مكة تويوتا سيكويا أوتوماتيك موديل 2012 للبيع بسعر 22 ألف ريال، السيارة عائلية بثلاث صفوف للمقاعد لونها أبيض مع وجود دقة خفيفة بالرفرف الأمامي، داخلية السيارة جلد باللون البيج وممشاها يقترب من الأربعمائة ألف كيلو متر. تتوفر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2015 بدون حوادث على الشرط، اللون لبني والممشى 218 ألف كيلو متر، السيارة مزودة بفتحة سقف والجير أوتوماتيك ومطلوب فيها 20 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار

تتوفر سيارة نيسان بيك أب موديل 2015 بـ 4 أبواب للبيع بسعر 25 ألف ريال في عروض اليوم الوطني بالحراج، اللون أبيض والداخلية جلد باللون الأحمر والممشى قليل لا يتجاوز 100 ألف كيلو متر. كما تتوفر للبيع سيارة تويوتا هايلوكس GLX موديل 2013 باللون الأبيض، الممشى 162 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك والسعر على السوم بلغ 27 ألف ريال. كما تتوفر سيارة أيسوزو دي ماكس موديل 2015 باللون الذهبي ديزل مجدد مفحوص مكيف مع غمارتين، وقد وصل أعلى سوم للسيارة إلى 35 ألف ريال.