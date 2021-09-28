مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الجديدة

مواصفات سيارة رينو لوجان 2022، سيارة رينو لوجان 2022 من السيارات الجديدة التي أطلقتها شركة لوجان العالمية والتي انطلقت تحت مسمى السيارات الاقتصادية في مصر، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن سعر سيارة رينو لوجان 2022 الجديدة في السوق المصري، لهذا نوضح لكم مزايا وخصائص رينو لوجان 2022 الجديدة بجميع فئاتها. سعر سيارة رينو لوجان 2022 سعر سيارة رينو لوجان 2022 تتوافر سيارة رينو لوجان بأسعار مختلفة وفقًا الفئة التي يختارها العميل حيث يتوفر من السيارة أربع فئات يأتي سعرها كالتالي: فئة رينو لوجان الأولى سعرها 209 ألف جنيه. الفئة الثانية من السيارة بسعر 219 ألف جنيه. وفئة رينو لوجان الثالث سعرها 229 ألف جنيه. وسعر الفئة الرابعة من رينو لوجان هو 239 ألف جنيه. مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الأولى محرك السيارة سعته 1600 cc وقوته 90 حصان مع عزم دوران أقصاه 128 نيوتن كما أنه من النوع الرباعي.

استهلاك الوقود في الساعة الواحدة لكل 100 كيلو متر هو 6.3 لتر.

مزودة بمصابيح للإضاءة النهارية والأبواب مصنوعة من الزجاج الكهربي.

جنوط السيارة حجمها 15 بوصة والسيارة نظام للحماية ضد السرقة.

إضافة وسادتين هوائيتين للكراسي الأمامية. مزايا سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثانية المحرك سعته 1600 سي سي وعزم الدوران الأقصى له 148 نيوتن وقوته 110 حصان.

للسيارة مصابيح أمامية للضباب.

يمكن التحكم في وضعية مقعد السائق حسب الراحة.

الأبواب الخلفية تستخدم نوع الزجاج الكهربي.

يتم استهلاك مقدار 6.2 لتر من الوقود لكل مئة كيلو متر.

نوع عجلة القيادة هو مالتي ميديا.

المرايا الجانبية المزودة للسيارة تعمل بخاصية الطي الكهربي. خصائص سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثالثة تحمل السيارة نفس مزايا الفئة الأولى والثانية ولكن يضاف لها بعض الخصائص الأخرى.

يضاف لها حساسات ركن خلفية عند ركن السيارة.

بها مثبت للسرعة.

مضاف لها من الداخل مكيف هواء أوتوماتيكي.

كما أن حجم الجنوط هو 15 بوصة. مميزات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الرابعة مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الأولىمزايا سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثانيةخصائص سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثالثةمميزات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الرابعة السيارة لها نفس الخصائص في الفئة الأولى والثانية والثالثة مع بعض الإضافات الأخرى التي تتميز بها عنهم هي: بها كاميرا خلفية لرؤية ما بالخلف.

أما عن الجنوط فهي من النوع الرياضي حجمها 16 بوصة.

وشاشة اللمس الموجودة بالسيارة مساحتها سبعة بوصة. الوسوم

مواصفات سيارة رينو لوجان 2022، سيارة رينو لوجان 2022 من السيارات الجديدة التي أطلقتها شركة لوجان العالمية والتي انطلقت تحت مسمى السيارات الاقتصادية في مصر، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن سعر سيارة رينو لوجان 2022 الجديدة في السوق المصري، لهذا نوضح لكم مزايا وخصائص رينو لوجان 2022 الجديدة بجميع فئاتها. سعر سيارة رينو لوجان 2022 سعر سيارة رينو لوجان 2022 تتوافر سيارة رينو لوجان بأسعار مختلفة وفقًا الفئة التي يختارها العميل حيث يتوفر من السيارة أربع فئات يأتي سعرها كالتالي: فئة رينو لوجان الأولى سعرها 209 ألف جنيه. الفئة الثانية من السيارة بسعر 219 ألف جنيه. وفئة رينو لوجان الثالث سعرها 229 ألف جنيه. وسعر الفئة الرابعة من رينو لوجان هو 239 ألف جنيه. مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الأولى محرك السيارة سعته 1600 cc وقوته 90 حصان مع عزم دوران أقصاه 128 نيوتن كما أنه من النوع الرباعي.

استهلاك الوقود في الساعة الواحدة لكل 100 كيلو متر هو 6.3 لتر.

مزودة بمصابيح للإضاءة النهارية والأبواب مصنوعة من الزجاج الكهربي.

جنوط السيارة حجمها 15 بوصة والسيارة نظام للحماية ضد السرقة.

إضافة وسادتين هوائيتين للكراسي الأمامية. مزايا سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثانية المحرك سعته 1600 سي سي وعزم الدوران الأقصى له 148 نيوتن وقوته 110 حصان.

للسيارة مصابيح أمامية للضباب.

يمكن التحكم في وضعية مقعد السائق حسب الراحة.

الأبواب الخلفية تستخدم نوع الزجاج الكهربي.

يتم استهلاك مقدار 6.2 لتر من الوقود لكل مئة كيلو متر.

نوع عجلة القيادة هو مالتي ميديا.

المرايا الجانبية المزودة للسيارة تعمل بخاصية الطي الكهربي. خصائص سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثالثة تحمل السيارة نفس مزايا الفئة الأولى والثانية ولكن يضاف لها بعض الخصائص الأخرى.

يضاف لها حساسات ركن خلفية عند ركن السيارة.

بها مثبت للسرعة.

مضاف لها من الداخل مكيف هواء أوتوماتيكي.

كما أن حجم الجنوط هو 15 بوصة. مميزات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الرابعة مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الأولىمزايا سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثانيةخصائص سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الثالثةمميزات سيارة رينو لوجان 2022 الفئة الرابعة السيارة لها نفس الخصائص في الفئة الأولى والثانية والثالثة مع بعض الإضافات الأخرى التي تتميز بها عنهم هي: بها كاميرا خلفية لرؤية ما بالخلف.

أما عن الجنوط فهي من النوع الرياضي حجمها 16 بوصة.

وشاشة اللمس الموجودة بالسيارة مساحتها سبعة بوصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات سيارة رينو لوجان 2022 الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.