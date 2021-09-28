اسطورة السيارات شانجان cs85 مواصفات واسعار السيارة واقوى عرض تقسيط بسعر الكاش فالمملكة

اسطورة السيارات شانجان cs85 ، سيارة شانجان cs85 واحدة من إحدى السيارات المشهورة من الشركة المنتجة شانجان وهي من السيارات متعددة الاستخدام التي تمتلك تصميم جميل من الداخل والخارج وتكون مريحة جداً في الاستخدام تتوفر السيارة بـ 6 ألوان وتناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المميزات والمواصفات التي يصعب على المستهلكين الحصول عليها في أي سيارة أخرة، ويرغب الكثير في المملكة القيام بشراء السيارة والمانع الوحيد هو أنها غالية الثمن ولذلك سوف نستعرض لكم أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان cs85.

اسطورة السيارات شانجان cs85

يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض تقسيط سيارة شانجان cs85 طبقاً لشروط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيمكن للجميع الحصول على عرض التقسيط من الراجحي فهو يقدم أول 3 أقساط على الشرطة بدون القيام بدفع دفعة أولى مع تقديمه لكثير من الخدمات والمساعدات بأقساط تصل لسنتين فأكثر مع صيانة السيارة مجاناً لمدة سنتين، ويصل سعر السيارة إلى 950 ألف ريال سعودي دون القيمة المضافة ويمكن أن يتم سداد السيارة على دفعات لمدة 90 شهر وقد يبدأ متوسط الأقساط 1000 ريال سعودي كل شهر.

كما يوجد شركة الرية التي تعمل على تقديم أقوى عروض تقسيط سيارة شانجان cs85 وقد حددت الشركة موعد تنفيذ العرض الذي يتراوح من يوم 4 إبريل إلى 31 مايو 2022، وتنطبق عروض شركة الراية على موديلات سيارة شانجان 2020ولا تكون منطبقة على عروض سيارات شانجان موديل هانتر وموديلات شانجان سفن، بالإضافة إلى أن الشركة توفر رقم خاص لكي يكون من السهل على العملاء التواصل معها والتعرف على التفاصيل الكاملة للعروض.

مواصفات ومميزات سيارة شانجان cs85 2022

تحتوي سيارة شانجان cs85 على العديد من المواصفات والمميزات التي جعلت منها السيارة الأولى في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية والتي تكون كما يلي: