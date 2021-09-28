“سيارة شنجان العملاقة” مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 الأحدث في السعودية

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان، تتميز سيارات شنجان alsvin 200 بالكثير من المواصفات والمميزات التي تجعلها حلم الكثير في المملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أو المتعة الشخصية وهي تقع ضمن السيارات صغيرة الحجم بالرغم من الإمكانيات التي تحتوي عليها وتنقسم السيارة إلى عدة فئات وأسعار ومواصفات مختلفة وسوف نعرض إليكم التفاصيل والسعر الخاص بكل فئة من السيارة. مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان أسعار سيارة شنجان alsvin 2022 أما عن أسعار سيارة شانجان فهي سيارة شنجان alsvin الفئة الأولى تبدأ بسعر 32.900 ريال سعودي.

الفئة الأولى تبدأ بسعر 32.900 ريال سعودي. شنجان alsvin 2022 الفئة الثانية تبدأ بسعر 36.900 ريال سعودي.

سيارة شنجان alsvin الفئة الثالثة يبلغ سعرها 45.555 ألف ريال سعودي وهي أغلى فئة والأكثر تميزًا. مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 تتمثل مميزات السبارة فيما يلي تتميز السيارة بوجود شاشة معلومات ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

تتوفر بداخلها مداخل يو أس بي ومن ضمن وسائل الترفيه احتوائها على 2 من مكبرات الصوت.

تتميز بتوفير وسائل الحماية والسلام مثل وسائد هوائية في المقاعد الأمامية.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف كهربائية ووجود أربع مكبرات صوتية وشاشة.

تتوفر السيارة بعدة ألوان مختلفة منها الأحمر والأبيض والفضي. مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 تنقسم السيارة إلى ثلاث فئات وتتمثل المواصفات الخاصة بالفئات الثلاث هي الفئة الأولى: تعمل بمحرك اسطواني يعمل بسعة 1400 سي سي كما يمنح قوك 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن/متر.

مزودة هذه الفئة بوجود وسائد هوائية و لمبه شبورة من الخلف وتحتوي على فرامل مانعة للانغلاق، وتم فرش المقاعد من القماش.

تحتوي على مصابيح أمامية هالوجين تعمل بنظام كهربائي، مزودة بمرايا جانبية.

الفئة الثانية والفئة الثالثة: يعمل المحرك فيهما رباعي ألأسطوانات ذو سعة 1500 سي سي يولد قوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن/ متر، ناقل الحركة يعمل اوتوماتيكي بنظام خمس سرعات.

يتوفر بها وسائل الأمن مثل الفرامل المانعة للانغلاق والوسائد الهوائية ونظام الثبات الإلكتروني ونظام التوازن عند المرتفعات ومراقبة ضغط الإطارات.

وتزداد الفئة الثالثة ببعض الإمكانيات الخاصة مثل جهاز التحذير في المسافات الخلفية وسخانات بالزجاج الخلفي والتحكم في مقعد السائق. عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2020 من بنك الراجحي 10%هي قيمة الدفعة الأولي التى يلتزم بها المتقدم للحصول على السيارة من قيمة السيارة .

كما يصل سعر سيارة داخل المملكة العربية السعودية 75 ألف ريال سعودي، وبالتالي قد تصل قيمة الدفعة الأولي حوالى 7500 ريال سعودي .

وقد تصل مدة سداد قيمة السيارة حوالى 60 شهر، ولكن إذا زادت المدة زادت قيمة القسط المضافة .

كما أن معدل النسبة السنوي حوالى 10.30 % كما تصل النسبة قيمة التأمين . عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2020 من بنك الراجحي الوسوم

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان، تتميز سيارات شنجان alsvin 200 بالكثير من المواصفات والمميزات التي تجعلها حلم الكثير في المملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أو المتعة الشخصية وهي تقع ضمن السيارات صغيرة الحجم بالرغم من الإمكانيات التي تحتوي عليها وتنقسم السيارة إلى عدة فئات وأسعار ومواصفات مختلفة وسوف نعرض إليكم التفاصيل والسعر الخاص بكل فئة من السيارة. مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان أسعار سيارة شنجان alsvin 2022 أما عن أسعار سيارة شانجان فهي سيارة شنجان alsvin الفئة الأولى تبدأ بسعر 32.900 ريال سعودي.

الفئة الأولى تبدأ بسعر 32.900 ريال سعودي. شنجان alsvin 2022 الفئة الثانية تبدأ بسعر 36.900 ريال سعودي.

سيارة شنجان alsvin الفئة الثالثة يبلغ سعرها 45.555 ألف ريال سعودي وهي أغلى فئة والأكثر تميزًا. مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مميزات سيارة شنجان alsvin 2022 تتمثل مميزات السبارة فيما يلي تتميز السيارة بوجود شاشة معلومات ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

تتوفر بداخلها مداخل يو أس بي ومن ضمن وسائل الترفيه احتوائها على 2 من مكبرات الصوت.

تتميز بتوفير وسائل الحماية والسلام مثل وسائد هوائية في المقاعد الأمامية.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف كهربائية ووجود أربع مكبرات صوتية وشاشة.

تتوفر السيارة بعدة ألوان مختلفة منها الأحمر والأبيض والفضي. مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 تنقسم السيارة إلى ثلاث فئات وتتمثل المواصفات الخاصة بالفئات الثلاث هي الفئة الأولى: تعمل بمحرك اسطواني يعمل بسعة 1400 سي سي كما يمنح قوك 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن/متر.

مزودة هذه الفئة بوجود وسائد هوائية و لمبه شبورة من الخلف وتحتوي على فرامل مانعة للانغلاق، وتم فرش المقاعد من القماش.

تحتوي على مصابيح أمامية هالوجين تعمل بنظام كهربائي، مزودة بمرايا جانبية.

الفئة الثانية والفئة الثالثة: يعمل المحرك فيهما رباعي ألأسطوانات ذو سعة 1500 سي سي يولد قوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن/ متر، ناقل الحركة يعمل اوتوماتيكي بنظام خمس سرعات.

يتوفر بها وسائل الأمن مثل الفرامل المانعة للانغلاق والوسائد الهوائية ونظام الثبات الإلكتروني ونظام التوازن عند المرتفعات ومراقبة ضغط الإطارات.

وتزداد الفئة الثالثة ببعض الإمكانيات الخاصة مثل جهاز التحذير في المسافات الخلفية وسخانات بالزجاج الخلفي والتحكم في مقعد السائق. عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2020 من بنك الراجحي 10%هي قيمة الدفعة الأولي التى يلتزم بها المتقدم للحصول على السيارة من قيمة السيارة .

كما يصل سعر سيارة داخل المملكة العربية السعودية 75 ألف ريال سعودي، وبالتالي قد تصل قيمة الدفعة الأولي حوالى 7500 ريال سعودي .

وقد تصل مدة سداد قيمة السيارة حوالى 60 شهر، ولكن إذا زادت المدة زادت قيمة القسط المضافة .

كما أن معدل النسبة السنوي حوالى 10.30 % كما تصل النسبة قيمة التأمين . عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2020 من بنك الراجحي

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