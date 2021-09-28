سعر و مواصفات «شانجان ايدو بلس» ارخص سيارة موديل 2022 بالسعودية ونظام التقسيط

سعر و مواصفات «شانجان ايدو بلس» ارخص سيارة موديل 2022 سيارات شانجان ايدو بلس واحدة من أصغر السيارات المتوفرة داخل المملكة وتبدو بمظهر جيد وأنيق هذه إلى جانب انجذاب العيد من المواطنين لشرائها ويرجع السبب إلى انخفاض التكلفة المادية لشرائها إلى جانب القدرة على الحصول عليها من خلال أنظمة التقسيط التي توفرها بالتعاون مع بنك الراجحي وحتى تتمكن من إجراء معاملتك المالية الأولى في شراء السيارة لابد أن تقوم بالاطلاع على أهم مواصفات السيارة السعر الخاص بها من خلال مشاهدة الخطوات البسيطة التالية تابعوا معنا مشاهدينا. مواصفات سيارة شانجان ايدو بلس 2022 بالسعودية تأتي هذه السيارة الاحدث في السعودية مزودة باربع اسطوانات اساسية داخل السيارة v4بمعدلات تصل إلى 1.6 لتر .

تم العمل على تزويد هذه السيارة ببعض صمامات الأمان والبالغ عددها 16 صمام.

بجانب ارتفاع قدرات السيارة بأعلى معدلات والتي تصل في بعض الأحيان إلى 128 حصان كحد أقصى لسرعتها.

تصميم السيارة يمكنها من توليد العزم بكل سهولة وهذا لامكانية تحقيق قوة عزم تصل إلى 161 نيوتن.

وتكون هذه القوة بمعدلات مكررة لكل دقيقة.

بداخلها فتيس او ما يعرف بأسم ناقل حركة cvt والذي تم تخصيصه العمل بكل سهولة.

من خلال أنظمة الدفع الرباعي الاوتوماتيكي وهذا مع إمكانية استخدامها من خلال أنماط القيادة التقليدية.

تعد من أفضل السيارات المتوفرة والتي يقتصر استخدامها في الوقود على نسب بسيطة.

ويظهر هذا من خلال استهلاكها ما يقرب من 18.3 لتر وهذا لكل كيلو متر واحد. سعر وطريقة تقسيط سيارة شانجان ايدو بلس 2022 بالسعودية مواصفات سيارة شانجان ايدو بلس 2022 بالسعودية يمكنك شراء السيارة من خلال الدفع الكاش حيث يبلغ سعر السيارة الأساسي حوالي 48 الف ريال سعودي الى جانب احتمالية زيادة السعر.

من خلال إضافة ما يعرف بالقيمة المضافة والتي تجعل السيارة ترتفع في أسعارها لتصل إلى 56 ألف ريال.

تستطيع القيام بتقسيطها باستخدام دفعات شهرية للسيارة وذلك ينطبق على عدة. شروط تقوم بوضعها الشركة الخاصة ب إنتاج وتوزيع السيارة.

تتم الدفعات الشهرية للتقسيط بمعدل 600 ريال كمبلغ مادي يتم وضعه شهريًا أو استخدام طريقة التقسيط عبر تحويل مفردات الراتب. أسماء أطفال جديدة ومعانيها "ابحث بين أكثر من 3000 اسم"

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