سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر بقسط بسيط، جمعنا لكم اليوم في تقرير بسيط مجموعة من السيارات المتوفرة للتنازل تقسيط بلا مقابل والموجودة على موقع حراج السعودية. ونبدأ مع كيا سيراتو أوتوماتيك مستعملة موديل 2016 فئة ستاندر للتنازل بدون مقابل، وإذا نظرنا لحالة السيارة بشكل عام وكما هو موضح بالصور، فسنجد أن البودي بحالة الوكالة غير مرشوش باستثناء الجانب الأيمن به رش بالباب والرفرف الخلفي، والماكينة جيدة وموفرة للوقود بسعة 1600 سي سي والممشى 130 ألف كيلو متر على العداد. السيارة متاحة للتنازل بتقسيط شهري 828 ريال مع العلم أنها مسحوبة بسبب المتأخرات التي تبلغ 13 ألف ريال؛ لذا يجب دفع المتأخرات أولاً للحصول على السيارة مع تقسيط بقية المبلغ وهو 18200 ريال على 22 شهر.

سيارات للتنازل بدون مقابل لغرض السفر

توفرت أيضاً اليوم للتنازل هيونداي انترا موديل 2020 بحالة الوكالة من الصدام للصدام، السيارة ذات محرك سعة 2000 سي سي وهي مفحوصة لدى الوكالة فحص كامل، عداد السيارة مسجل قراءة 35 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيكي مع العلم أنه تم إضافة نظام مثبت للسرعة. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 958 ريال تم سداد قيمة 7 أقساط فقط والتنازل فقط لغرض السفر، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 29 ألف بينما تبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 70 ألف ريال.

توفرت سيارتين موديل 2019 للتنازل تقسيط بدون مقابل على بنك الراجحي، الأولى تويوتا أفالون أوتوماتيك مستعملة بحالة الوكالة ممشاها فقط 63 ألف ريال، القسط الشهري لهذه السيارة يبلغ 2092 ريال تم سداد 18 قسط ويتبقى أقساط 3 سنوات ونصف مع دفعة أخيرة 60 ألف ريال. أما السيارة الثانية فهي هيونداي سنتافي مستعملة أوتوماتيك بدون دبل، السيارة بمحرك 4 سلندر والبودي بحالة الوكالة من دون أي رشوش أو حوادث، تم سداد قيمة 32 قسط ويتبقى 28 قسط مع العلم أن قيمته 1611 ريال شهرياً وهناك دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 17 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط

تتوفر سيارة شانجان – CS95 مستعملة موديل 2019 بداخلية جلد للتنازل على شركة راية للتمويل، القير أوتوماتيك وبلغت قراءة العداد 33 ألف كيلو متر وهي بحالة الوكالة وخالية من أي صدمات أو رش أو سمكرة. القسط الشهري لهذه السيارة يبلغ 2153 ريال تم سداد مبلغ 72 ألف و600 ريال مقسمة على 34 قسط ومتبقي 26 قسط + الدفعة الأخيرة التي تبلغ 37 ألف ريال يمكن تقسيطها، للتنازل بدون مقابل لغرض السفر مع إمكانية السداد المبكر بمبلغ 78000 ريال.

تواجدت أيضاً هيونداي النترا مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل لغرض السفر، القير أوتوماتيك والممشى 38 ألف كيلو متر على العداد، حالة البودي ممتازة على الفحص بدون أي عيوب. السيارة للتنازل على بنك الراجحي بدون شروط وبقسط شهري شامل التأمين تبلغ قيمته 1004 ريال، تم دفع 14 قسط ومتبقي 46 قسط مع العلم بوجود دفعة أخيرة تبلغ 24 ألف ريال يمكن تقسيطها، ولكن البنك سوف يقوم بنقل الملكية على نفس شروط العقد القديم بدون جدولة..