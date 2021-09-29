مراجعة سيارة نيسان 2023 Nissan Z تشمل الميزات الفريدة في هذا الطراز عجلات من سبائك RAYS بلون البرونز

أخيرًا كسرت سيارة نيسان Z 2023 الغطاء بعد سنوات من التكهنات والمخاوف من أن الجيل السابع من “Z Car” الأيقونية قد لا يؤتي ثماره أبدًا. مدعوم بمحرك V6 مزدوج الشاحن بقوة 400 حصان ، هناك خيار من 6 سرعات يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري بـ 9 سرعات مع مبدلات مجداف. يتم إرسال كل القوة إلى العجلات الخلفية ، ويوجد مكان جلوس لاثنين فقط على متن الطائرة.

سيتم تقديم 2023 Z بفئتين ، Sport و Performance. يتم تشغيل كل منها بنفس المحرك بقوة 400 حصان ويمكن أن يكون مع أي من علبتي التروس. تضيف الترقية إلى فئة الأداء ترس تفاضلي ميكانيكيًا محدود الانزلاق ، وعجلات Rays خفيفة الوزن من الألومنيوم مقاس 19 بوصة ، وإطارات Bridgestone Potenza S007 ، وجناح خلفي ، ومكابح أكبر (أقراص تهوية 14.0 و 13.8 بوصة أمامية / خلفية) ، وأربعة مكابس أمامية عائمة / ملاقط مكابح خلفية من الألمنيوم بمكبسين ، ونظام عادم مزدوج مضبوط الأداء.

سيارة نيسان 2023 Nissan Z

وبالمقارنة ، فإن فئة Z in Sport تتعامل مع سبائك الألومنيوم المطلية باللون الداكن مقاس 18 بوصة فقط ، وإطارات Yokohama ADVAN الرياضية عالية الأداء ، ومكابح قرصية أمامية وخلفية مهواة بقياس 12.6 و 12.1 بوصة أمامية / خلفية ، وتعمل بدون ترقية نظام العادم أو المفسد الخلفي.

عند الإطلاق ، سيكون هناك أيضًا إصدار محدود الإصدار يسمى Proto Spec. تم تسميتها تكريماً لمركبة المفهوم التي أدت إلى إصدار الإنتاج Z ، تم تخصيص 240 نموذجًا فقط (كما في 1969 240Z الأصلي) للولايات المتحدة.

تشمل الميزات الفريدة في هذا الطراز عجلات من سبائك RAYS بلون البرونز قياس 19 بوصة ، وملاقط فرامل صفراء ، ومقاعد جلدية مع لمسات صفراء ، وتطعيمات أبواب من الجلد المدبوغ والقماش مع خياطة صفراء ، ومقبض ذراع ناقل حركة حصري (على الرغم من وجود علبة التروس اليدوية فقط).

بالحديث عن سيارة Z Proto النموذجية ، تعتمد Z الجديدة على التصميم من الجيل الأول 240Z الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 1969 ، جنبًا إلى جنب مع طراز الجيل الرابع الذي تم بيعه هنا من عام 1990 إلى عام 1996. بينما يبدو مشابهًا بشكل ملحوظ لمفهوم Z Pronto ، خفف مصممو نيسان بحكمة من حدة فجوات السيارة المستطيلة الشكل في نموذج الإنتاج.

قيادة نيسان Z 2023

بينما لا يسعنا الانتظار للجلوس خلف عجلة القيادة ، فإن تلك اللحظة السحرية يجب أن تنتظر لفترة أطول قليلاً. بعد الظهور العالمي الأول في 17 أغسطس ، لن تصل نيسان Z 2023 رسميًا إلى الولايات المتحدة حتى ربيع 2022.

مع 68 حصانًا إضافيًا على نيسان 370Z السابقة وبنفس أبعاد الطراز السابق تقريبًا ، يجب أن تتمتع 2023 Z بسرعة فائقة وقبضة قوية. في الواقع ، تتمتع نيسان Z 2023 بنفس قاعدة العجلات (100.4 بوصة) والارتفاع (51.8 بوصة) والعرض (72.6 بوصة) مثل 370Z السابقة.

البعد الرئيسي الوحيد الذي يتغير هو الطول – يقيس Z حوالي 5 بوصات أطول (172.4 بوصة) من سابقه. بينما لم تذكر نيسان الوزن الإجمالي للسيارة Z الجديدة عند الإطلاق ، نأمل أن تقترب من الوزن البالغ 3330 رطلاً من 370Z السابقة. هناك نسخة أكثر قوة من Nismo-tuned قيد العمل أيضًا ويجب أن تعزز الأداء بشكل أعلى.