سيارة هيونداي سانتا في بلج إن هايبرد 2022 Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid

تعتبر سيارة هيونداي سانتا في بلج إن الهجينة الجديدة لعام 2022 هي النسخة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود من سيارة الدفع الرباعي / الكروس أوفر الشهيرة للشركة. تعتبر سيارة سانتا في ذات الخمسة مقاعد أكبر من سيارة كروس أوفر مدمجة نموذجية ، ولكنها ليست بنفس حجم سيارة هيونداي باليسيد متوسطة الحجم التي تأتي بثلاثة صفوف من المقاعد ، على سبيل المثال. ومع ذلك ، فهي آلة ممتازة ، وقد أطلقنا عليها اسم Best Buy لفئتها في عام 2021. وكان ذلك أيضًا عندما تلقت تجديدًا كبيرًا.

سيارة هيونداي سانتا في بلج إن هايبرد 2022

ما هو الفرق بين الهجين والهجين المجهز بالكهرباء؟ كلا المحركين لا يزالان يحتويان على محرك احتراق على متنها. يستخدم المحرك الهجين محركه الكهربائي كبداية للمحرك وللحفاظ على استمرار الأنظمة (مثل التوجيه المعزز بالطاقة والفرامل) عند إيقاف تشغيل المحرك ، بالإضافة إلى توفير بعض القيادة.

تميل السيارة الهجينة الموصولة بالكهرباء بشكل أكبر قليلاً على جانبها الكهربائي. يمكن إعادة شحن بطاريته من مصدر خارجي (ومن هنا تأتي “المكونات الإضافية”) وتوفر بعض المسافة المفيدة في الوضع الكهربائي. تدعي Hyundai أن السيارة الكهربائية Santa Fe Plug-In Hybrid (PHEV) يمكن أن تعمل لمسافة 30 ميلاً فقط على طاقة البطارية. لكن بطبيعة الحال ، يساهم محرك البنزين في نطاق إجمالي أكبر بكثير.

تحتوي سانتا في على قدر هائل من المعدات القياسية ، بما في ذلك العديد من ميزات الأمان ، بالإضافة إلى مقاعد مريحة وجودة قيادة ممتعة. ويتم تغطية كل مجموعة نقل حركة من هيونداي بضمان لمدة 10 سنوات / 100،00 ميل.

تسعير هيونداي سانتا في الهجين 2022

نتوقع أن يبدأ محرك 2022 Santa Fe Plug-In Hybrid بحوالي 35000 دولار أمريكي عند طرحه للبيع في يوليو 2021. هذا من أجل طراز SEL ، على الرغم من أنه سيكون متاحًا أيضًا في نسخة محدودة إضافية.

للمقارنة ، فإن سعر 2021 Toyota RAV4 Prime PHEV يبلغ حوالي 38 ألف دولار. تبلغ تكلفة سيارة Ford Escape PHEV حوالي 34 ألف دولار. و 2021 Mitsubishi Outlander PHEV (جيل جديد متوقع لعام 2022) في منطقة 37.5 ألف دولار. ضع في اعتبارك أن المكونات الهجينة الإضافية قد تكون مؤهلة للحصول على بعض الحوافز الفيدرالية وحوافز الولاية.

قبل الشراء ، تحقق من سعر الشراء العادل في KBB.com لمعرفة ما دفعه الآخرون في منطقتك مقابل نظام Santa Fe Plug-In Hybrid الجديد. لا شك أن تويوتا لديها أفضل قيم إعادة البيع ، لكن يجب أن تظل هيونداي محترمة.